Eid-ul-Fitr 2026: ଏହି ଦିନ ପାଳନ କରାଯିବ ଇଦ, ଜାଣନ୍ତୁ ଶୁଭ ସମୟ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 19, 2026, 02:24 PM IST

Eid-ul-Fitr 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇସଲାମର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପର୍ବ ଈଦ୍ ଅଲ୍-ଫିତର ଆସିବା ସହିତ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। 2026 ମସିହାରେ ରମଜାନ ମାସ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ଆକାଶରେ ଶାୱାଲ୍ ଚାନ୍ଦ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା। ସର୍ବଶେଷ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁବାର ସାଉଦି ଆରବରେ ଶାୱାଲ୍ ଚାନ୍ଦ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେଠାକାର ସରକାରୀ କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସାଉଦି ଆରବରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଇ ନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସାଉଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ତେଣୁ ଗୁରୁବାରକୁ ରମଜାନର 30ତମ ଏବଂ ଶେଷ ରୋଜା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, 20 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସାଉଦି ଆରବରେ ଈଦ୍ ଅଲ୍-ଫିତର ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯିବ।

ଆରବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦ରେ ଇଦ୍
ସାଉଦି ଆରବର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, କତାର, କୁଏତ ଏବଂ ବାହାରିନ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦ରେ ଇଦ୍ ପାଳନ କରିବେ। ଇସଲାମିକ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ, ରମଜାନ ମାସ କେତେବେଳେ ୨୯ କିମ୍ବା ୩୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ବର୍ଷ, ୩୦ଟି ରୋଜା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଶାୱାଲ୍ (ଇସଲାମିକ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ୧୦ମ ମାସ) ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି।

ଭାରତରେ କେବେ ଇଦ୍ ପାଳନ କରାଯିବ?
ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସମୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ, ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ 24 ଘଣ୍ଟାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ। ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶରେ ସାଉଦି ଆରବ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ଯେହେତୁ ସାଉଦି ଆରବରେ ଇଦ୍ 20 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପଡୁଛି, ତେଣୁ ଭାରତରେ ଈଦ୍ ଅଲ୍-ଫିତର 21 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ଶନିବାର ଦିନ ପାଳନ କରାଯିବ। ତଥାପି, 'ଚାନ୍ଦ କମିଟି' ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯିବା ପରେ ହିଁ ଭାରତରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତକରଣ କରାଯିବ। ଯଦି ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାରତରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଶନିବାର ସକାଳେ ମସଜିଦ ଏବଂ ଈଦଗାହରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ।

ଈଦ୍ ଅଲ୍-ଫିତରର ମହତ୍ତ୍ୱ
ଈଦ୍ ଅଲ୍-ଫିତରକୁ "ମିଠା ଈଦ୍" ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଇସଲାମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଇତିହାସକୁ ପଛକୁ ଫେରି ଦେଖିଲେ, ଏହି ପର୍ବ ବଦର ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଡିତ। କୁହାଯାଏ ଯେ ପୟଗମ୍ବର ମହମ୍ମଦ ଏହି ଦିନରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ମହାନ ବିଜୟର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ, ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା ଏବଂ ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ଏହି ଦିନଟି କେବଳ ବିଜୟର ଦିନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତାର ଦିନ ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ମାସ ପାଇଁ ଉପବାସ ରଖି ଆତ୍ମସଂଯମ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କଠାରୁ ଏହି "ପୁରସ୍କାର" ପାଆନ୍ତି।

