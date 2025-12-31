Advertisement
Zee OdishaOdisha TrendingE KYC- ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର: ଇ-କେଓ୍ୱାଇସି ଅବଧି ଆଉ ୨ ମାସ ବଢ଼ିଲା

ରାଜ୍ୟର ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବୁଧବାର ଦିନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଉପାୟରେ କେଓ୍ୱାଇସି ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ସମୟସୀମାକୁ ଆଉ ଦୁଇ ମାସ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅବଧି ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ୨୦୨୬ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Dec 31, 2025, 10:14 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବୁଧବାର ଦିନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଉପାୟରେ କେଓ୍ୱାଇସି ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ସମୟସୀମାକୁ ଆଉ ଦୁଇ ମାସ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅବଧି ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ୨୦୨୬ ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ।

ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଦିଗରେ ୯୬ ପ୍ରତିଶତ ହିତାଧିକାରୀ ନିଜର କାଓ୍ୱାଇସି ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ପରିମାଣର ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ।  ବାକି ରହିଥିବା ପ୍ରାୟ ୪ ପ୍ରତିଶତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ସମୟସୀମା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି।

ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇ-କେଓ୍ୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ ନହେବା କାରଣରୁ କୌଣସି ବି ପିଡିଏସ୍ କାର୍ଡ ବାତିଲ କରାଯିବ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାରୀ ସୁବିଧା କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ବିନା ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।

  ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇ – କେଓ୍ୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବହୁତ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ତେବେ ବାକି ରହିଥିବା ଅଧିକାଂଶ ହିତାଧିକାରୀ କଟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି।

ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୮ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ ହେବାକୁ ବାକି ଅଛି। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାର ପାଖରେ ଯେପରି ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।

E KYC- ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର: ଇ-କେଓ୍ୱାଇସି ଅବଧି ଆଉ ୨ ମାସ ବଢ଼ିଲା
