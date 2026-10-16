Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍‌: SSR ଘୋଷଣା, ଡିଜିଟାଲ୍‌ କପି ଦେବ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ

ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ଓ ନାମ ବାଦ୍‌ ପଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଏବେ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇଛି। ୧୭ଟି ରାଜ୍ୟରେ SSR ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ କରିହେଉଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକା ଯୋଗାଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି କେତେ ଦୂର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିପାରୁଛି, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Oct 16, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Oct 16, 2026, 02:59 PM IST
ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍‌: SSR ଘୋଷଣା, ଡିଜିଟାଲ୍‌ କପି ଦେବ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
2
3
4
5