ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍‌: SSR ଘୋଷଣା, ଡିଜିଟାଲ୍‌ କପି ଦେବ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ

Election Commission of India: ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ (ECI)ଙ୍କ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। ବିରୋଧୀ INDIA ବ୍ଲକ୍ ଓ CJP ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିଥିବା ସମୟରେ ୧୭ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ପେଶାଲ ସମରି ରିଭିଜନ୍ (SSR) କରିବା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସର୍ଚ୍ଚ କରିହେଉଥିବା ସଫ୍ଟ କପି ଦେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।
ଏହି ଦୁଇଟି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଚାପର ପରିଣାମ ବୋଲି କହିବା ଏକ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା; ଆୟୋଗଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଆଧିକାରିକ କାରଣ ଓ ବିସ୍ତୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଅଲଗା ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
The Election Commission of India (ECI) has directed 17 States and Union Territories to conduct a Special Summary Revision (SSR) of electoral rolls under Section 21 of the Representation of the People Act, 1950, with January 1, 2027, as the qualifying date. The revision will cover Andaman and Nicobar Islands, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Kerala, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Manipur, Puducherry, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand, and West Bengal. The Commission stated that the schedule for SSR in States and UTs where the Special Intensive Revision (SIR) is ongoing or has recently been completed will be announced later.
— ANI (@ANI) October 15, 2026
୧୭ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ସ୍ପେଶାଲ ସମରି ରିଭିଜନ୍:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୭ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ SSR କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସ ପୂରଣ କରିଥିବା ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କୁ ଭୋଟର ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ସହ ତାଲିକାରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ।
SSR ହେଉଛି ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଅଦ୍ୟତନ କରିବାର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ିବା, ମୃତ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଭୋଟରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ଦୂର କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ।
Supreme Court issues notice to Election Commission of India (ECI) and others on plea filed by Opposition leaders led by Lok Sabha Leader of the Opposition Rahul Gandhi and the INDIA bloc, challenging the poll panel’s Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls and alleged voter deletions. Supreme Court seeks response from ECI, CEC Gyanesh Kumar, Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi on Gandhi and others' plea.
— ANI (@ANI) October 15, 2026
SSR ଓ SIR ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ?
ସ୍ପେଶାଲ ସମରି ରିଭିଜନ୍ (SSR) ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ନିୟମିତ ଅଦ୍ୟତନ କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ, ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଭିଜନ୍ (SIR) ହେଉଛି ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଭୋଟର ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା।
SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭୋଟରଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। SSR ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନହେବା ଯୋଗୁଁ ନୂଆ ଭୋଟରଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଭୋଟର ତାଲିକାର ସଫ୍ଟ କପି ଦେବ ଆୟୋଗ
ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସଫ୍ଟ କପି ଯୋଗାଇଦେବା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି କପିରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିବା, ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଏବଂ ସଂଶୋଧିତ ନାମଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ରହିବ।
ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସ୍କାନ୍ କରାଯାଇଥିବା PDF ଫାଇଲ୍ରେ ନାମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ତଥ୍ୟକୁ ସିଧାସଳଖ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ଏବେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିହେଉଥିବା ଡିଜିଟାଲ୍ କପି ଦିଆଗଲେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅଧିକ ସହଜରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।
ଏହା ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିପାରେ। ତେବେ ଏହି ଡାଟା କେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ରେ, କେଉଁ ସର୍ତ୍ତରେ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଧିକାରିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
୨୦୧୮ରେ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିଲା ଏହି ଦାବି:
ଭୋଟର ତାଲିକାର ଡିଜିଟାଲ୍ କପିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ନୂଆ ନୁହେଁ। ୨୦୧୮ରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଭୋଟର ତାଲିକାର କପି ଦେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଗୋପନୀୟତା ସମ୍ପର୍କିତ ଚିନ୍ତା ଉଠାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା କମଲନାଥ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିହେଉଥିବା ସଫ୍ଟ କପି ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୁରୁଣା ବିବାଦକୁ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି।
୧୩ କୋଟି ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ପୁଣି ଯୋଡ଼ାଯିବ କି?
SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୩ କୋଟି ନାମ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଦାବିକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତେବେ SSR ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମସ୍ତ ନାମ ପୁନର୍ବାର ଯୋଡ଼ାଯିବ କି ନାହିଁ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।
କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପି. ଚିଦମ୍ବରମ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ନାମ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା ଭୋଟରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ SSR ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲେ ତାହାର ଜବାବଦେହିତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ନଜର:
ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ଓ ନାମ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଏବେ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇଛି। ୧୭ଟି ରାଜ୍ୟରେ SSR ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ କରିହେଉଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକା ଯୋଗାଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି କେତେ ଦୂର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିପାରୁଛି, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରେ ରହିବା ଏବଂ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆୟୋଗଙ୍କ ଆଗାମୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।