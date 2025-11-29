Election Commission: ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦେଲେ ଖୁସି ଖବର; ଦୁଇଗୁଣା ହେଲା BLO ଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ

BLO Supervisors remuneration: ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ନିୟୋଜିତ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ (BLO) ଏବଂ ସୁପରାଭାଇଜରଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
BLO Supervisors remuneration: ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ନିୟୋଜିତ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ (BLO) ଏବଂ ସୁପରାଭାଇଜରଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କମିଶନଙ୍କ ନୂତନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ BLO ମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଦରମା ୬୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୧୨,୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ୧୨,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୧୮,୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୧୫ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ କରିବା। ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ।
କାହାର ଦରମା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି?
BLOଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମାନ ପାରିଶ୍ରମିକ ୧୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା
ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା
BLO ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ରାଶି ୧୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା
Aeroର ପାରିଶ୍ରମିକ ରାଶି ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ EROର ପାରିଶ୍ରମିକ ରାଶି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା
ବିହାରରେ SIR ଅଭିଯାନ ପାଇଁ BLO ମାନଙ୍କୁ ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଶି ମିଳିବ।
SIR କ'ଣ?
SIR ହେଉଛି ଏକ ସଘନ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଭୋଟର, ନକଲି ପ୍ରବେଶ କିମ୍ବା ନକଲି ଠିକଣା ଯାଞ୍ଚ କରେ। ଭୋଟର ପ୍ରକୃତରେ ଠିକଣାରେ ରହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ BLO ଅଧିକାରୀ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି।
BLO ର ଭୂମିକା କ’ଣ?
ଏହି ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ BLO (ବୁଥ୍ ଲେବଲ୍ ଅଫିସର) ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳାଳି। BLO ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଘର ଘର ଯାଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଠିକଣା ଏବଂ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି। SIR ସନ୍ଦେହଜନକ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି SIR କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ BLO ଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ BLO ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି।