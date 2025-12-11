SIR ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ବଡ଼ ଅନିୟମିତତା, ବାଦ ପଡ଼ିବ ୫୭ ଲକ୍ଷ ନାମ

West Bengal SIR: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR)ର ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା ଫର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ୫୭.୫୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।
West Bengal SIR: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR)ର ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା ଫର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ୫୭.୫୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ୨୪ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମୃତ ଭୋଟର, ୧୧.୫୭ ଲକ୍ଷ ଅଚିହ୍ନା ଭୋଟର ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ ୧୯.୯୦ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯେତେବେଳେ କି ୧.୩୫ ଲକ୍ଷ ନକଲି ଏବଂ ୫୪,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ନାମ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଗରେ ମିଳିଛି।
ନଭେମ୍ବର ୪ ତାରିଖରୁ ୧୨ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଫର୍ମ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ଏବେ ଡିସେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ୧୪ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ ୫୦୦,୦୦୦ BLO ଏବଂ ୧୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ BLA ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ BLOମାନେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ BLA ସହିତ ନିୟମିତ ବୈଠକ କରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର ଭୁଲବଶତଃ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ନପଡ଼ନ୍ତି।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ, ମୃତ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ, ନିଖୋଜ ଏବଂ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଭୋଟରଙ୍କ ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବୁଥ୍ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। କମିଶନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ଥିବା ନାମଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କପି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ଥର ସେମାନଙ୍କର ଠିକଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତିନି କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ ପରେ ବିଏଲଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇ ନଥିବା ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। କମିଶନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୬ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସଠିକ୍, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅବୈଧ, ମୃତ କିମ୍ବା ନକଲି ଭୋଟରଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ କେବଳ ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ବୈଧ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା।