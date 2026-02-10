Electricity Cut: ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୁବନେଶ୍ବର ଓ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ...ଜାଣିରଖନ୍ତୁ ସମୟ

Electricity Cut: ଡେଲ୍ଟା ବରମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳ ୮ଟା ରୁ ଦିନ ୧୨ଟା ଯାଏଁ, ୟୁନିଟ୍-୯ ରୋଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ ରୁ ଦିନ ୧୨ଟା ୩୦ ଯାଏଁ, ରସୁଲଗଡ଼ କଳ୍ପନା ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳ ୧୦ଟା ରୁ ଦିନ ୨ଟା ଯାଏଁ, ବଡ଼ଗଡ଼ ଗୌତମ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳ ୯ଟା ରୁ ଦିନ ୧ଟା ଯାଏଁ, ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ ଗଙ୍ଗୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳ ୯ଟା ରୁ ଦିନ ୧୨ଟା ୩୦ ଯାଏଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
Electricity Cut: ଆସନ୍ତାକାଲି ଫେବୃଆରୀ ୧୧ ତାରିଖ ବୁଧବାର। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନୀ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଝଟକା ଦେଲା ପରି ସୂଚନା ଦେଇଛି TPCODL। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉନ୍ନତିକରଣ, ମରାମତି ଓ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ୧୧ ତାରିଖ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ୍ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ TPCODL ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନ ସହ ସମୟ ସେୟାର କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଓ କଟକର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ୍ କରାଯିବ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗନଗର ଡୁମଡୁମା ଅଞ୍ଚଳ, ଜାଭିୟର ପାଲ୍ ହାଇଟ୍ସ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ନୟାପଲ୍ଲୀ ରେଣ୍ଟାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳ ୯ଟା ରୁ ଦିନ ୨ଟା ଯାଏଁ, ବଡ଼ଗଡ଼ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳ, ୟୁନିଟ୍-୪ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ୟୁନିଟ୍-୯ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳ ୮ଟା ରୁ ଦିନ ୧ଟା ଯାଏଁ, ବାରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଧଉଳି ହାଇଟେକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳ ୧୦ଟା ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ଯାଏଁ, ବରମୁଣ୍ଡା ସିଆରପିଏଫ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ ରୁ ଦିନ ୧ଟା ଯାଏଁ, ଡେଲ୍ଟା ବରମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳ ୮ଟା ରୁ ଦିନ ୧୨ଟା ଯାଏଁ, ୟୁନିଟ୍-୯ ରୋଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ ରୁ ଦିନ ୧୨ଟା ୩୦ ଯାଏଁ, ରସୁଲଗଡ଼ କଳ୍ପନା ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳ ୧୦ଟା ରୁ ଦିନ ୨ଟା ଯାଏଁ, ବଡ଼ଗଡ଼ ଗୌତମ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳ ୯ଟା ରୁ ଦିନ ୧ଟା ଯାଏଁ, ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ ଗଙ୍ଗୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳ ୯ଟା ରୁ ଦିନ ୧୨ଟା ୩୦ ଯାଏଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରହିବ ।
ସେହିପରି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳ ୬ଟା ୩୦ ରୁ ସକାଳ ୧୦ଟା ଯାଏଁ, ବଡ଼ଗଡ଼ କେଦାରଗୌରୀ ଅଞ୍ଚଳ, ବଶିଷ୍ଟ ନଗର, ଶ୍ରୀରାମ ନଗର, ବଡ଼ ସାହି ଓ ବିନ୍ଦୁ ସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳ ୯ଟା ୩୦ ରୁ ଦିନ ୧୨ଟା ୩୦ ଯାଏଁ, ଫୁଲନଖରା ଅଟଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳ ୮ଟା ରୁ ସକାଳ ୧୧ଟା ଯାଏଁ, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳ ୭ଟା ରୁ ସକାଳ ୧୦ଟା ଯାଏଁ, ଫୁଲନଖରା ପାହାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳ ୮ଟା ରୁ ଦିନ ୧୧ଟା ଯାଏଁ, ଭରତପୁର ନୂଆଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳ ୧୦ଟା ରୁ ଦିନ ୧ଟା ଯାଏଁ, କାନନବିହାର ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳ ୯ଟା ୩୦ ରୁ ଦିନ ୧୨ଟା ୨୫ ଯାଏଁ, ବଡ଼ଗଡ଼ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ଯାଏଁ, ୟୁନିଟ-୯ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଏମ୍ଆଇ କଲୋନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ଯାଏଁ, ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳ ୧୦ଟା ୩୦ ରୁ ଦିନ ୧୨ଟା ୩୦ ଯାଏଁ ଏବଂ ବଡ଼ଗଡ଼ କୁଆଖାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳ ୭ଟା ରୁ ସକାଳ ୯ଟା ଯାଏଁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଅନ୍ୟପଟେ କଟକ ବାସୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। କଟକ ସ୍ଥିତ କିଶନ ନଗର ରାମକୁମାରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳ ୧୦ଟା ୦୭ ରୁ ଦିନ ୨ଟା ୦୮ ଯାଏଁ, ମହାନଦୀ ବିହାର ଗଣ୍ଡରପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଓ କିଶନନଗର ମାଳୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳ ୧୦ଟା ରୁ ଦିନ ୨ଟା ଯାଏଁ, ଖପୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳ ୧୧ଟା ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ଯାଏଁ, ଶିଶୁଭବନ ଟାଉନହଲ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳ ୯ଟା ୩୦ ରୁ ଦିନ ୧ଟା ୩୦ ଯାଏଁ, ବିଡ଼ାନାଶି ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳ ୧୦ଟା ରୁ ଦିନ ୧ଟା ୩୦ ଯାଏଁ, କନ୍ଦରପୁର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳ ୧୦ଟା ରୁ ଦିନ ୧ଟା ଯାଏଁ ଏବଂ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳ ୧୦ଟା ୩୦ ରୁ ଦିନ ୧ଟା ୨୫ ଯାଏଁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ବୋଲି କହିଛି TPCODL।
