IndiGo Flight Fire: ଦିଲ୍ଲୀ-ଚେନ୍ନାଇ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନର ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିଛି। ଲଗେଜ୍ର ଏକ ପାୱାରବ୍ୟାଙ୍କ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିଛି। ଚେନ୍ନାଇ ନ ଯାଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କଲା ବିମାନ । ଓଭରହେଡ୍ ବିନ୍ରେ ଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପରେ ବିମାନଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଗୋ ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନ ନମ୍ବର 6E 6115 ରବିବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୧୧, ୨୦୨୬ ରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଚେନ୍ନାଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବତରଣ:
ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ କ୍ୟାବିନ୍ରେ ଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ କ୍ୟାବିନ୍ କ୍ରୁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରି, ପାଇଲଟ୍ମାନେ ବିମାନକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପରେ ବିମାନଟି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ବିମାନ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ କ୍ରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସରଣ କରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।
ପାଟନାରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଯାଉଥିବା ବିମାନରେ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା:
ପୂର୍ବରୁ, ବିହାରର ରାଜଧାନୀ ପାଟନାରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଯାଉଥିବା ଏକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନରେ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ବିମାନର ନାକକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ଘଟଣା ସମୟରେ ବିମାନଟି ପ୍ରାୟ ୧୭,୦୦୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା। ପରେ ବିମାନଟି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ବିମାନଟି ୧୦୪ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଛଅ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା; ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ବିମାନଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର ପ୍ରାୟ ଆଠ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଛି:
ଏହି ସମୟରେ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ସତର୍କତାମୂଳକ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ହିମାଳୟ ସେବା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଉତ୍ତରକାଶୀର ଝାଲାରୁ ସରସୀ ହେଲିପ୍ୟାଡକୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରୁଥିବା ବେଳେ ପାଗ ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପାଇଲଟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଅଗସ୍ୟମୁନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ବିମାନରେ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଛଅ ଜଣ ଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଆହତ ହୋଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।