Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /IndiGo Flight Fire: ଲଗେଜ୍‌ର ଏକ ପାୱାରବ୍ୟାଙ୍କ୍‌ରେ ନିଆଁ , ଦିଲ୍ଲୀ-ଚେନ୍ନାଇ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନର ଜରୁରୀ ଅବତରଣ

IndiGo Flight Fire: ଲଗେଜ୍‌ର ଏକ ପାୱାରବ୍ୟାଙ୍କ୍‌ରେ ନିଆଁ , ଦିଲ୍ଲୀ-ଚେନ୍ନାଇ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନର ଜରୁରୀ ଅବତରଣ

IndiGo Flight Fire: ଦିଲ୍ଲୀ-ଚେନ୍ନାଇ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନର ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିଛି। ଲଗେଜ୍‌ର ଏକ ପାୱାରବ୍ୟାଙ୍କ୍‌ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିଛି। ଚେନ୍ନାଇ ନ ଯାଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କଲା ବିମାନ । ଓଭରହେଡ୍ ବିନ୍‌ରେ ଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ୍‌ରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପରେ ବିମାନଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଅବତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଗୋ ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନ ନମ୍ବର 6E 6115 ରବିବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୧୧, ୨୦୨୬ ରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଚେନ୍ନାଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା।

Written ByNarmada Behera
Published: Oct 11, 2026, 06:43 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 06:43 PM IST
IndiGo Flight Fire: ଲଗେଜ୍‌ର ଏକ ପାୱାରବ୍ୟାଙ୍କ୍‌ରେ ନିଆଁ , ଦିଲ୍ଲୀ-ଚେନ୍ନାଇ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନର ଜରୁରୀ ଅବତରଣ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Student Union Poll: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଏମିତି କିଛି କହିଲେ ପୋଲିସ୍ ଡିଜି
2
3
4
5