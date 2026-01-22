Saranda Forest: ସାରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୀଷଣ ଗୁଳିବିନିମୟ: ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଅନେକ ନକ୍ସଲ ନିହତ ସୂଚନା

Encounter in Saranda Forest: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ ବୟାନ ଅନୁସାରେ, ଆଜି ସକାଳୁ ଚାଇବାସା ସ୍ଥିତ ସାରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀ ଓ ସୁରକ୍ଷାବଳ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଛି। ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ରହି ରହି ଗୁଳିବିନିମୟ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
Encounter in Saranda Forest: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସାରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କିରିବୁରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଭୀଷଣ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଅନେକ ନକ୍ସଲ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଖବର ମିଳୁଛି। ଯଦିଓ ମୃତ ନକ୍ସଲଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମିଳିନାହିଁ, ତଥାପି ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୩ରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ।
ଜାରି ରହିଛି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ
ସାରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲକୁ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାବଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ କିରିବୁରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ନକ୍ସଲମାନେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ସୁରକ୍ଷାବଳ।
ପୋଲିସର ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣରେ ନକ୍ସଲମାନେ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘଞ୍ଚ ଏବଂ ଭୂଭାଗ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିବାରୁ ନକ୍ସଲମାନେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଲୁଚି ଛପି ଗୁଳି ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ CRPF ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାବଳ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ନିପାତ କିମ୍ବା ଗିରଫ ନକରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅପରେସନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଠାଭେଡ଼ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପୁରା ଘଟଣାର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ସାରଣ୍ଡାରେ ଏବେ କଣ ରହିଛି ସ୍ଥିତି?
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ କରିବା ପଥରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବାଧା ହେଉଛି ଏହି ସାରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ନକ୍ସଲ କମାଣ୍ଡର ମିସିର ବେସରାଙ୍କ ଦବଦବା ରହିଛି, ଯାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ରହିଛି। ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରାୟ ୬୦ ଜଣ ସଶସ୍ତ୍ର ନକ୍ସଲଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ରହିଛି। ଏହି ଟିମରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଅନଲ ଦା ଓ ଅସୀମ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଭଳି ମୁଣ୍ଡିଆଳ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ନକ୍ସଲ କମାଣ୍ଡର ଅଜୟ ମହତୋଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ୨୦-୨୫ ଜଣିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି।