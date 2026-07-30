/Dhabaleswar Pitha: ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଯିବା ଉପରେ କଟକଣା,୪୮ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ

Dhabaleswar Pitha: ରାଜ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀନ୍ ରହିଛି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ଆଠଗଡ଼ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାବା ଧବଳେଶ୍ବରଙ୍କ ପୀଠକୁ (ଗୁରୁବାର) ଆଜି ଅପରାହ୍ଣ ୪ଟାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛି ପ୍ରଶାସନ। କାହିଁକିନା ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏଭଳି ନିସ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
ଆସନ୍ତା ୪୮ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ପୀଠକୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଏହି ନିୟମକୁ ମାନି ପୀଠକୁ ନ ଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଓ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହେତୁ ମହାନଦୀରେ ଜଳପ୍ରବାହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।
ସେପଟେ. ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ମାଆ ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ପୀଠରେ ପଶିଛି ବନ୍ୟାଜଳ। ମା' ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଗମ୍ଭୀରା (ଗର୍ଭଗୃହ) ଭିତରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଓ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ବନ୍ୟାଜଳ ପଶିବା ପରେ ନୀତିକାନ୍ତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଫଳରେ ମାଆଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ତ ରତ୍ନଗିରି ପର୍ବତ ଉପରେ ଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଗମ୍ଭୀରା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ନିୟମିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ନୀତିକାନ୍ତି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନଦୀ କୂଳକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଉଗ୍ର ହୋଇପଡିଛି ମହାନଦୀ। ବୁଡ଼ିଛି ରାସ୍ତା, ଗାଁଗଣ୍ଡାରେ ପଶିଛି ବନ୍ୟା ପାଣି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ନରସିଂହପୁର। ସବୁଠି ଏବେ ବନ୍ୟାର ଭୟ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।