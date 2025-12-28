EPFOରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ହେବ ସହଜ

Trending Photos
EPFO 2026: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଇପିଏଫ୍ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ "ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ସେବା" କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ଦେବ। ପୂର୍ବରୁ, ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। EPFOର ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ଭବନର ଉଦଘାଟନ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିଆ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ EPFO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ପାସପୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରି ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକକ-ୱିଣ୍ଡୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି।
ପୂର୍ବ ନିୟମ କ’ଣ ଥିଲା?
ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ସହ ଜଡିତ ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ତଥାପି, ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁକିଛି ଡିଜିଟାଲ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେବ ଯେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହଜରେ ନିକଟସ୍ଥ EPFO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, EPF ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କର କାମ ହେବ ଦାବି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା। ଏହି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନକାରୀମାନେ ଏକ ସେତୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।
କଣ ମିଳିବ ଲାଭ
ଯଦି କେହି କାମ କରିବା ପରେ ବିଦେଶରୁ ଫେରିଆସନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆଉ ହଜିଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାରତ ଫେରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଜମା ଉଠାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଫସି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଏବେ ମିଶନ ମୋଡ୍ରେ KYC ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ।
ମାଣ୍ଡାଭିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2014 ମସିହାରେ କେବଳ 19 ପ୍ରତିଶତ ଜନସଂଖ୍ୟା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲେ, ଆଜି ଏହା 64 ପ୍ରତିଶତ। ଚୀନ୍ ପରେ, ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଶ, ଯେଉଁଠାରେ 94 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଜାଲ ମଧ୍ୟରେ ଆସେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟରେ କ’ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ?
ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଏବେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି EPFO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇପାରିବେ।
ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଦଲାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା କିମ୍ବା ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ EPF ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଯିବ।
KYC ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫସି ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କର KYC ତୁରନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯିବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଦେଶରେ କଟାଯାଇଥିବା PF ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ।