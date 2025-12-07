EPFO Rules: ଚାକିରି ହରାଇଛନ୍ତି ହେଲେ PF ଉଠାଇ ନାହାଁନ୍ତି? ସୁଧ ମିଳିବ ନା ଆକାଉଣ୍ଟ ହେବ ଅଚଳ? ଜାଣନ୍ତୁ

କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି (EPF) ଚାକିରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏହା ସ୍ଥିର ଜମା (FD) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଯୋଜନା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।
Provident Fund EPFO: ଘରୋଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏଥିସହ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ଏକ ଉପଶମ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏହା ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଇପିଏଫଓ 8.25% ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଯାହା ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅବସର ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ କରିଥାଏ।
କର୍ମଚାରୀ ଚାକିରି ଛାଡିବା ପରେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜର ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ (PF) ଟଙ୍କା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସାମ୍ନା କରନ୍ତି । ସେମାନେ ଜମା ରାଶି ଉଠାଇ ନେବେ କି ସୁଧ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରହିବାକୁ ଦେବେ? ସେନେଇ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି । ଅନେକ ଲୋକ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ, ଏହି ସୁଧ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ କି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଏ ବାବଦରେ ଜାଣିବା ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ।
EPFO ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ୫୮ ବର୍ଷ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ୱା ହରାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର PF ବାଲାନ୍ସ ଉଠାଇ ନ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ୫୮ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ମିଳିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ୩୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଚାକିରି ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଥବା ଚାକିରି ହରାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପାଣ୍ଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ୨୩ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ଅର୍ଜନ କରିବ।
ସାଧାରଣତଃ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା ରହିଥାଏ ଯେ, ଚାକିରି ଛାଡିବା ପରେ ଏକ PF ଆକାଉଣ୍ଟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ। EPFO ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସକ୍ରିୟ ବୋଲି ମାନିଥାଏ ଏବଂ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ୫୮ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁଧ ଜମା ହେବା ଜାରି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟର ସ୍ଥିତି ସକ୍ରିୟ ରହିଥାଏ।
ଯଦି ଆପଣ ୫୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର PF ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇ ନ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଲାଭ ପାଇବା ଜାରି ରଖନ୍ତି। EPFO ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଅବସର ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ୬୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାଁନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ PF ବାଲାନ୍ସ ସୁଧ ପାଇବ।
ଆପଣ ୬୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, EPFO ଆପଣଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ, ଅବଶିଷ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଉପରେ ସୁଧ ଜମା ହେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କର ଜମା ଟଙ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ । ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁଧ ଜମା ହେବ ନାହିଁ।
କିଛି ଲୋକ ଚାକିରି ଛାଡିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର PF ଟଙ୍କା ଉଠାଇନିଅନ୍ତି । ହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ସୁଧର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହରାଇଥାନ୍ତି। PF ଜମାରେ ନିବେଶ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟରେ 8.25% ର ନିଶ୍ଚିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବା ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ । କାରଣ ଏହା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ସୁଧ ବିକଳ୍ପ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ।
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା EPF ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ସୁଧ ହାର ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଟିକସ ଛାଡ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ପିଏଫରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ । ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଅବସର ଯୋଜନା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନିବେଶ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାର ସହଜ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ ।
ଯଦି ଆପଣ ପିଏଫ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ, ପ୍ରଥମେ, ଆପଣଙ୍କର UAN ବ୍ୟବହାର କରି EPFO ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର KYC ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ। 'ଅନଲାଇନ୍ ସେବା' ବିଭାଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ 'ଦାବି' (ଫର୍ମ 31, 19, 10C) ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଉଠାଣ କାରଣ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ OTP ଦେବା ପରେ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ, ୭ ରୁ ୮ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଯାଏ।
