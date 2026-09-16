EPFOରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ! ୧୫ ହଜାରରୁ ବଢ଼ିଲା ବେତନ ସୀମା, ଏଣିକି ୨୫ ହଜାର...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବା ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହା ଅନୁସାରେ Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) ଅଧୀନରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଭରେଜ୍ ପାଇଁ ବେତନ ସୀମାକୁ ମାସିକ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ାଇ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି।
ସରକାରଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ୫୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅତିରିକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ EPFO କଭରେଜ୍ ଅଧୀନକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। ଫଳରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟନିଧି, ପେନ୍ସନ୍ ଓ ବୀମା ଭଳି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁବିଧା ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ବଢ଼ିବ।
କାହାକୁ ମିଳିବ ଲାଭ?
ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ମାସିକ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବେତନରେ ଚାକିରିରେ ଯୋଗଦେଉଥିବା କର୍ମଚାରୀ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ EPF ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନକୁ ଆସୁନଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ସୀମା ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ହେବାରୁ ୧୫ ହଜାରରୁ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ମାସିକ ବେତନ ପାଉଥିବା ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମିଲ ହେବେ।
ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ EPF ସଞ୍ଚୟ, Employees’ Pension Scheme (EPS) ଅଧୀନରେ ପେନ୍ସନ୍ ଏବଂ Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme (EDLI) ଅଧୀନରେ ବୀମା ସୁରକ୍ଷା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।
୨୦୧୪ ପରେ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ସଂଶୋଧନ
EPFOର ବେତନ ସୀମା ୨୦୦୪ରୁ ୨୦୧୪ ମଧ୍ୟରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିଲା। ପରେ ୨୦୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏହାକୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବେତନ ଓ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଦେଶର ଔପଚାରିକ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସରକାର EPFO ବେତନ ସୀମାକୁ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଔପଚାରିକ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ସରକାରଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ବଢ଼ିବ?
ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ୧୧,୩୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍ ସହାୟତା ପ୍ରାୟ ୧୦,୨୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ୫୬,୬୯୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ ରହିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସଂଶୋଧିତ ବେତନ ସୀମା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ୧୬ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ Expenditure Finance Committee ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା।
EPFOର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି
ସର୍ବଶେଷ EPFO ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ୭.୯୮ କୋଟି ସଦସ୍ୟ ୭.୬୮ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅବଦାନକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ EPFOରେ ଅବଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି Employees’ Pension Scheme ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ ୮୨ ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀ ରହିଛନ୍ତି। ନୂଆ ବେତନ ସୀମା ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଏହି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିସର ଆହୁରି ବଢ଼ିବ।