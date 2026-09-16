Add Zee Business As A Preferred Source
App

EPFOରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ! ୧୫ ହଜାରରୁ ବଢ଼ିଲା ବେତନ ସୀମା, ଏଣିକି ୨୫ ହଜାର...

ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ୧୧,୩୩୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟ୍ ସହାୟତା ପ୍ରାୟ ୧୦,୨୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ୫୬,୬୯୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 16, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 04:33 PM IST
EPFOରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ! ୧୫ ହଜାରରୁ ବଢ଼ିଲା ବେତନ ସୀମା, ଏଣିକି ୨୫ ହଜାର...
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Team India: ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର!
2
3
4
5