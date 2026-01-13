Advertisement
EPFO PF Withdrawal Update: ଏବେ ଇପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ହେଲେ ସହଜ, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଥର ଉଠାଇ ପାରିବେ ଟଙ୍କା...

ଆପଣ ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣ ୧୦ ବର୍ଷ ଚାକିରି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପେନସନ ଉଠାଇବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆପଣ ଅବସର ପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାସିକ ପେନସନ ପାଇବେ

Jan 13, 2026

EPFO PF Withdrawal Update: ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ (PF) ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଯୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବଡ଼ ସଞ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଉଠାଇବା ପ୍ରାୟତଃ ଏକ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ସମୟରେ ନିୟମ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲେ କିମ୍ବା କିଛି ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ଥିଲେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, EPFO ​​ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ସରଳ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଉପାର୍ଜିତ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ (PF) ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଥକି ଗଲେଣି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଖବର।

ମାତ୍ର ୧୨ ମାସର ଚାକିରି ପରେ ଉଠାଇପାରିବେ ଟଙ୍କା: 
EPFO ଏହାର ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ଯାହା PF ଉଠାଣକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଉଠାଇବା ପରି ସହଜ କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ; ମାତ୍ର ୧୨ ମାସର ଚାକିରି ପରେ ଆପଣ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ୧୦୦% ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇପାରିବେ।

କିନ୍ତୁ କ’ଣ ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପେନସନ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେତେ ଥର ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏବଂ ନୂଆ ନିୟମ ପଛରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣିତ...

ପୂର୍ବରୁ କ’ଣ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଏବଂ ଏବେ କ’ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ରହିଛି?
ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ, PF ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୩ଟି ଭିନ୍ନ ନିୟମ ଥିଲା। କିଛି ଚାକିରି ପାଇଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟ ଚାକିରି ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ସାତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ପାଇନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, EPFO ​​ଏହି ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ଏକାଠୀ କରିଛି।

ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ୧୨ ମାସର ସେବା ଅଧିକାଂଶ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କାମ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର PF ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ।

ଆପଣ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ୧୦୦% ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ?
ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ PF ବାଲାନ୍ସର ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ସହଜରେ ଉଠାଇପାରିବେ। ତଥାପି କିଛି ବିଶେଷ ଅବସରରେ, ଆପଣ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣ କେବେ ଏବଂ କେତେଥର ଏହି ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ:

ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କାହା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ଆପଣ ବର୍ଷକୁ ତିନି ଥର ଉଠାଇପାରିବେ। 

ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା: ଆପଣ ନିଜର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାକିରି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ୧୦ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ।

ବିବାହ: ନିଜ ବାହାଘର, ଆପଣ ନିଜ ଭାଇଭଉଣୀ କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ।

ଘର ଏବଂ ଜମି: ଆପଣ ଘର କିଣିବା କିମ୍ବା ନିର୍ମାଣ କରିବା କିମ୍ବା ଗୃହ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ।

କୌଣସି କାରଣ ନ ଦେଇ: କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣ କାରଣ ନ ଦେଇ ବର୍ଷରେ ଦୁଇ ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ।

ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିଏଫ୍ ବାଲାନ୍ସର ବାକି ୨୫% ଟଙ୍କା କେବେ ଉଠାଇପାରିବେ?

ଇପିଏଫ୍ଓ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନେକ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଅବସର ନେବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନ ଥାଏ।

ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ହରାଇବା ପରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବେକାର ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବାକି ୨୫% ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ।

ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ କି?
ଏହି ନୂତନ ପିଏଫ୍ ଉଠାଣ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ୧୦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣ ୧୦ ବର୍ଷ ଚାକିରି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପେନସନ ଉଠାଇବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆପଣ ଅବସର ପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାସିକ ପେନସନ ପାଇବେ

