ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୋକିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଆଇନ ବା ଏସ୍ମା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ରୋଗୀ ସେବା ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସେବା ହୋଇଥିବାରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରତିହତ ହୋଇଥିବା ସରକାର ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ଆସନ୍ତା ୬ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ଗଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏସ୍ମା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ୧୦ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଡାକ୍ତରମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସହ ୬ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସଫଳ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ପ୍ରତୀକ ଧର୍ମଘଟ କରିଛନ୍ତି। ୨୬ ତାରିଖରୁ ଏହି ଧର୍ମଘଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜାନୁୟାରୀ ୫ ତାରିଖରୁ ଦିନକୁ ଦୁଇଘଣ୍ଟା ଓପିଡି ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ଧର୍ମଘଟ ପଅଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ଓମ୍ସା ସଭାପତି ଡାକ୍ତର କିଶୋର ମିଶ୍ର ସରକାରଙଘ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସରକାରଙ୍କ ଦମନ ନୀତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ରୋଗୀ ସେବା କରିବାକୁ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁବିଧା ଆବଶ୍ୟକ। ଗାଁରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ରହିବା ଲାଗି ଘର ନାହିଁ। ଦାନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। କେବିକେ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଏସବୁ ମୌଳିକ ଦାବି ସହ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଦାବି ବୋଲି ଓମ୍ସା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ବଦଳରେ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦାବି ଆଗରେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବଢ଼ୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ସଂଘ। ଡାକ୍ତରୀ ସଂଘର ଆନ୍ଦୋଳନ ସରକାରଘଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ କି ତାହା ଅଧିକ ଶାଣିତ ହେବ ତାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।