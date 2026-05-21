Essel Group 100 Years: ଏଆଇରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାନବୀୟ ମୌଳିକତା ପୁରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ: ଡ. ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା

Essel Group 100 Years:ଏସେଲ ଗ୍ରୁପର ଗୌରବମୟ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସାୟିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପଥ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଖାଣିଛନ୍ତି। ଏହି ଐତିହାସିକ ଅବସରରେ ଏସେଲ ଗ୍ରୁପ ଟାଉନ ହଲରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏସେଲ ଗ୍ରୁପର ଯାତ୍ରା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ, ସଂଘର୍ଷ, ନବସୃଜନ ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଏକ କାହାଣୀ। ଆମେ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ ଯେ ପ୍ରଗତି ହେଉଛି ଯାହା ସମାଜ ଏବଂ ଦେଶ ଉଭୟ ପାଇଁ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ଦର୍ଶନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଯେ ଏହା ଆମର ପିଢ଼ିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ସାହସ ଯାହା ଏସେଲ ଗ୍ରୁପକୁ 100 ବର୍ଷର ଏହି ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଆମର ଯାତ୍ରା ଦେଶର ପ୍ରଗତି ସହିତ ସମନ୍ୱୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି, ଏବଂ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଚାଳିତ କରି ଗର୍ବିତ।"
ଏହି ବିଶେଷ ଅବସରରେ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା 10,000ରୁ ଅଧିକ ଏସେଲ ଗ୍ରୁପ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ର ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସଂଗଠନର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ବଖାଣିଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିବା ଗ୍ରୁପ୍ ର ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ସେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍ ଭାବରେ, ଏସେଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମନୋଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ନିବେଶ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆଧୁନିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମୂଲ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଧ୍ୟାନ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଅଂଶ ହାସଲ କରିପାରିବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ସେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ।
AI ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ, ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ AI ଏକ ଅଭିଶାପ ନୁହେଁ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାକୁ ଏକ ଉପକରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ AI ର ଅପାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ AI କୁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଏହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ରଣନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବା।
ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟି ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ AI ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପାଏ। ତଥାପି, ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ AI ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ, ଏହା କେବେବି ମାନବ ଚତୁରତାକୁ ବଦଳାଇପାରିବ ନାହିଁ।
