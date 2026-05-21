Essel Group 100 Years: AI କେବେବି ମଣିଷକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ-ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ଗର୍ବର ସହିତ କହିଛନ୍ତି

Essel Group 100 Years: ଭାରତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଥିବା ଏସେଲ ଗ୍ରୁପ୍ ସଫଳତାର ଏକ ଐତିହାସିକ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂରଣ କରି ୧୦୦ ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ, ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ - ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ (ରାଜ୍ୟସଭା) - ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା, ଗ୍ରୁପ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଶହେ ବର୍ଷର"ରୋଲର୍-କୋଷ୍ଟର୍" ଯାତ୍ରା ପଛରେ କାହାଣୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି।
ବିଶେଷକରି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ AI(Artificial Intelligence) ଏକ "ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଷୟ" ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ମାନବ କ୍ଷମତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ବା ଟପିବା ନେଇ ସେ ତାଙ୍କର ମତ ରଖିଛନ୍ତି।
**ଏଆଇ ଏକ ଅଭିଶାପ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସହାୟକ-ଏହା ମାନବ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଟପି କରିପାରିବ ନାହିଁ**
ଯେତେବେଳେ ଏଆଇକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହା ପାଇଁ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ଛଡ଼ାଇ ନେବାର ଡର ରହିଛି, ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।
"ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ମାନବତା ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଅଭିଶାପ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସହାୟକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ; କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଏହାର ଦାସ ହେବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ," ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ, "ଆମକୁ ଆମର ବିକାଶ ପାଇଁ AI ର ଅସାଧାରଣ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନର ପ୍ରଶ୍ନ, ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ନିୟମିତ ସନ୍ଧାନରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ AI ଆଡକୁ ଫେରିପାରିବା। ଏହିପରି ସଞ୍ଚିତ ସମୟ ମଣିଷକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ରଣନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହେବ।
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ AI କୁ ମୋ ମନରେ ଉଠୁଥିବା କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାଏ, ଏବଂ ପରଦିନ ସୁଦ୍ଧା, ମୁଁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଏ। ତଥାପି - AI ଉଦାର ଭାବରେ ଯେତେ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରୁ ନା କାହିଁକି - ଏହା କେବେ ବି ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନବୀୟ ମୌଳିକତା ଏବଂ ଅନନ୍ୟତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିବ ନାହିଁ," ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ମାନବ ବୁଦ୍ଧିର ସର୍ବୋଚ୍ଚତାକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିଛି।
**ଏକ ଅସାଧାରଣ ଯାତ୍ରା: ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ୧୦,୦୦୦ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି**
ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଏସେଲ ଗ୍ରୁପର ୧୦୦ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାକୁ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି: ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଦିଗ।
୧୯୨୬ ମସିହାରେ ଅବିଭକ୍ତ ପଞ୍ଜାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, 'ରାମ ଗୋପାଳ ଇନ୍ଦର ପ୍ରସାଦ' ଏକ ସାଧାରଣ ଶସ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ "ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ" ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସମୟ ସହିତ, ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗଟି ଏକ ବଡ଼ ଏସେଲ ଗ୍ରୁପରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। "ଏହି ଯାତ୍ରା, ଯାହା ୧୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକା କାମ କରିବା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ଏହା ଏକ ବିଶାଳ କର୍ପୋରେଟ୍ କାରାଭାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି-ଯେଉଁଥିରେ ୧୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି," ସେ ଗଭୀର ଭାବପ୍ରବଣତାର ସହିତ ଏହା କହିଥିଲେ।
**'ଜି ଟିଭି' ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚତା ଛୁଇଁଥିଲା**
'ଜି ଟିଭି'-ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲ - ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର ବିଷୟ। ତଥାପି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ, ସେ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ଯାହା ଦର୍ଶାଉଥିଲା ଯେ ଏସେଲ ଗ୍ରୁପ୍ କିପରି ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ପାଲଟିଥିଲା:
**ଯବାନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ:** ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଯୋଗାଣର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।
**ସବୁଜ ବିପ୍ଳବର ରକ୍ଷକ:** ଯେତେବେଳେ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ସାରା ଭାରତରେ ବ୍ୟାପିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଘୋର ଅଭାବ ଥିଲା। ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଏସେଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରୁଥିବା ବିଶାଳ, ଆଧୁନିକ ଗୋଦାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା।
**ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିଅନ୍ କୁ ରପ୍ତାନି:** ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିଅନ୍ - ସେତେବେଳର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମହାଶକ୍ତି - କୁ ଶସ୍ୟ ରପ୍ତାନି କରି ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପଦଚିହ୍ନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା।
**ଦୈନିକ ଆବଶ୍ୟକତା:** ଏହି ପ୍ରୟାସ ବ୍ୟତୀତ, ଗୋଷ୍ଠୀ ପାରମ୍ପରିକ ଟେଲିକମ୍ ପୋଲ ଏବଂ ଲାମିନେଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ନିର୍ମାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ 'ଏସେଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ'-ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା।
**ପରିବାର ବିଭାଜନ ଏବଂ ₹୧୦୦ କୋଟି ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍**
ଯେକୌଣସି ବଡ଼, ମିଳିତ-ପରିବାର ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ୧୯୬୭ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ପରିବାର ବିଭାଜନ ସମୟରେ - ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ - ବ୍ୟବସାୟ ₹୩.୫ ଲକ୍ଷ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, କମ୍ପାନୀର ନାମ 'ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ' ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଭାଇମାନଙ୍କ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏସେଲ ଗ୍ରୁପ୍ ୧୯୮୧ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ₹୧୦୦ କୋଟି ରାଜସ୍ୱ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ଐତିହାସିକ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ପଞ୍ଜାବୀ ବାଗରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ, ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ଏକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ: "ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଏହି ₹୧୦୦ କୋଟି ସଫଳତାକୁ କିପରି ବଜାୟ ରଖିବୁ?" ସେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାର ସହିତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରରେ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବା ଜାରି ରଖିବୁ; ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ଆଉ କେବେବି ୧୦୦ କୋଟି ତଳକୁ ଖସିବ ନାହିଁ।" ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ୧୯୯୮-୯୯ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ *ୱାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ* ଏସେଲ ଗ୍ରୁପକୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଏବଂ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଥିଲା।
ରୋଲର-କୋଷ୍ଟର ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା... ଏବଂ ଏକ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଫିନିକ୍ସର କାହାଣୀ
୨୦୦୮-୦୯ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିବାର ବିଭାଜନ - ଏବଂ ୨୦୧୯ରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ମିଳିଥିବା ବିପୁଳ ଋଣ - ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା। "ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ, ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ମୋ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା," ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।
ତଥାପି, ସେ ସୂଚାଇଛନ୍ତି ଯେ ସମାଲୋଚକମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଏସେଲ ଗ୍ରୁପର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପୁନରାଗମନକୁ ଚାଳିତ କରୁଥିବା ଅସାଧାରଣ ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି, ଏସେଲ ଗ୍ରୁପ ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ଉତ୍କର୍ଷର ନୂଆ ଶିଖର ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ବିପାସନା ଧ୍ୟାନ: ଆନ୍ତରିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ମନ୍ତ୍ର
ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଗଭୀର ଭାବପ୍ରବଣତା ସହିତ ଅଂଶୀଦାର କରିଥିଲେ ଯେ, ସଙ୍କଟ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ,'ବିପାସନା' ଧ୍ୟାନର ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଅଟଳ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲା।
ସେ "ଚାରାଇଭେଚି-ଚାରାଇଭେତି" ର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି: "ଆଶା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ; କେବେ ସ୍ଥିର ରୁହ ନାହିଁ!"
"ମୋ ଜୀବନସାରା, ମୁଁ କେବେ ନିଜ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ - ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା କରୁଣା - ଯାହା ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନର 'ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା'କୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ। ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଶହ ଶହ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ, ଏହା ହିଁ ସଫଳତାର ଗଠନ କରିଥାଏ," ସେ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଭବିଷ୍ୟତର 'ଧ୍ୟାନ ଅର୍ଥନୀତି' ବଜାରକୁ କବଜା କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ରରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ପାଇଁ, ଏସେଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଏକ ସୁସଂସ୍କୃତ, 24/7 'ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସଂସ୍କୃତି' ଚାଷ କରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୦୦ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲିଛି!
ଭବିଷ୍ୟତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: 'ଧ୍ୟାନ ଅର୍ଥନୀତି' ବଜାରକୁ କବଜା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁସଂସ୍କୃତ, 24/7 'ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସଂସ୍କୃତି' ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା।