EsselGroup@100: ଏସେଲ ଗ୍ରୁପର ଗର୍ବର ଅନନ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସମୟ ପ୍ରଶଂସା କଲା, ସମାଜ ସମ୍ମାନ ଦେଲା

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 21, 2026, 03:56 PM IST

Essel Groupର 100 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ସାହସ, ସାହସିକତା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଟିମ୍ ପାଞ୍ଚଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା, ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର, ତିନୋଟି ମୂଳ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ଏହା ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଭା ହୋଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତାମହ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ: "ଭୟ କରନାହିଁ," "ତୁମର ସଂକଳ୍ପରୁ କେବେ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଅ ନାହିଁ," ଏବଂ "ସତ୍ୟର ପଥରୁ କେବେ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଅ ନାହିଁ" - ସମଗ୍ର ଟିମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ଅସାଧାରଣ ୧୦୦ ବର୍ଷର ଅଦ୍ଭୁତ ଯାତ୍ରାରେ, ଏସେଲ ଗ୍ରୁପର ସଫଳତା ବ୍ୟବସାୟ ଜଗତ ଏବଂ ସମାଜ ଉଭୟଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛି। ଏହାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରୟାସ ବ୍ୟତୀତ, ଗ୍ରୁପର ମାନବିକ ଏବଂ ଦାନଶୀଳ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ ହୋଇଛି:

ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ସମ୍ମାନ

ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏସେଲ ଗ୍ରୁପ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରଶଂସା:

ଏସେଲ ପ୍ରୋପ୍ୟାକର ଉତ୍ତର ଆମେରିକୀୟ ୟୁନିଟ୍ ୨୦୧୩ ରେ ଟ୍ୟୁବ୍ କାଉନସିଲର 'ଟ୍ୟୁବ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇୟର୍ ପୁରସ୍କାର' ରେ ତିନୋଟି ସମ୍ମାନ ହାସଲ କରିଥିଲା।

ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ୨୦୧୧ରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟିରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏମି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ।

ଏସେଲ ଗ୍ରୁପ ଏବଂ ZEEL ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ୨୦୧୪ରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଲେଖକ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏସେଲୱାର୍ଲ୍ଡ - ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାର୍କ - IAAPI (ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଆମୁଜମେଣ୍ଟ ପାର୍କସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍) ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ୧୦ତମ ଜାତୀୟ ଉତ୍କର୍ଷ ପୁରସ୍କାର (୨୦୧୧) ରେ ତିନୋଟି ବର୍ଗରେ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲା।

ଏସେଲ ଇନଫ୍ରା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଗୋଧ୍ରା ଟୋଲ ରୋଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍‌କୁ IIFCL (ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ) ଦ୍ୱାରା - ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏସୀୟ ବିକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ - "ପରିବେଶିକ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ" ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।

ଟ୍ରଷ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଡଭାଇଜରୀ (TRA) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ୨୦୧୪ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟରେ ଡିଶଟିଭିକୁ "ସର୍ବାଧିକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ" ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ZEE ଏକମାତ୍ର ମିଡିଆ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକୁ ଇଣ୍ଟରବ୍ରାଣ୍ଡର ୨୦୧୫ "୩୦ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାରତୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ" ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।

୨୦୧୩ ରେ, ଜୀ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆର୍ଟ (ZICA) ବିଶ୍ୱ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଗବେଷଣା ନିଗମ (WCRC) ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ "ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ଆନିମେସନ୍ ଡିଜାଇନ୍" ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବର୍ଗରେ "ଏସିଆର ଦ୍ରୁତତମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପୁରସ୍କାର" ଜିତିଥିଲା।

ଏସେଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ZEEର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରା ୨୨ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୧୬ରେ କାନାଡା ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ (CIF) ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ "ଚାଞ୍ଚଲାନି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୁରସ୍କାର" ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ମାନ ପୂର୍ବରୁ ରତନ ଟାଟା ଏବଂ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭାରତୀୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।

ଏସ୍ସେଲ୍ ପରିବାର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଏବଂ ଜନ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରେ।

ଏକଲ ଆନ୍ଦୋଳନ
ଏହି ସଂଗଠନ ଭାରତର ୫୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମରେ ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।

ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ବିପାସନା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍
ଏହି ସଂଗଠନ ମାନସିକ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଚାପ ଦୂର କରିବାରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରେ। ଏହା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିବା ବିପାସନା ଧ୍ୟାନ ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ।

ତଲିମ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍
ଏହି ସଂଗଠନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସହଜ କରିଥାଏ।

DSE ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍
ଏହି ସଂଗଠନ ସମାଜର ବିକାଶ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଏ।

Soubhagya Ranjan Mishra

