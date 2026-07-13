Nand Kishore Goenka: ଏସେଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡ଼. ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପରଲୋକ

Nand Kishore Goenka: ଏସେଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡ଼. ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ସେ ୯୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଏସେଲ୍ ପରିବାର, ବ୍ୟବସାୟିକ ମହଳ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।
ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଶ୍ରୀ ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ମୁମ୍ବାଇର ଏ ରୋଡ୍, ବସନ୍ତ ସାଗର, ମେରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ପରିବାର, ସମ୍ପର୍କୀୟ, ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର ସକାଳେ ହରିୟାଣାର ଅଗ୍ରୋହାସ୍ଥିତ ଗୋଏଙ୍କା ଉଦ୍ୟାନରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଶେଷକୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କା ଏସେଲ୍ ପରିବାରର ଜଣେ ସମ୍ମାନନୀୟ ଅଭିଭାବକ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ସରଳତା ଏବଂ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହୋଇ ରହିବ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଶିଳ୍ପଜଗତର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।