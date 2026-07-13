Add Zee Business As A Preferred Source
App

Nand Kishore Goenka: ଏସେଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡ଼. ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପରଲୋକ

Nand Kishore Goenka: ଏସେଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡ଼. ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ସେ ୯୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଏସେଲ୍ ପରିବାର, ବ୍ୟବସାୟିକ ମହଳ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 13, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 02:23 PM IST
Nand Kishore Goenka: ଏସେଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡ଼. ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପରଲୋକ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Crude Oil: ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି, ପୁଣି ବଢିବ କି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର? ଜାଣନ୍ତୁ
Odia News1 hr ago
2
Odia News2 hrs ago
3
Odia News2 hrs ago
4
Odia News3 hrs ago
5
Odia News4:39 AM IST