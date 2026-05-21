Essel Group 100 Years: ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏସେଲ ଗୃପ, ଶୀର୍ଷରେ ଏସେଲ ଗୃପ

Essel Group 100 Years: ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବିବିଧ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଏସେଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଏହାର ବୈଶ୍ୱିକ ଯାତ୍ରାର 100 ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରି ଏକ ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ୧୯୨୬ ମସିହାରେ ଆଦମପୁରର ଛୋଟ ସହରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସଂଗଠନ ଏବେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟରେ ଦୃଢ଼ ଉପସ୍ଥିତି ସହିତ ଏକ ବୃହତ ସଂଗଠନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଗତ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ଏସେଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଏହାର ନବସୃଜନ, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମନୋଭାବ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଛାପ ଛାଡିଛି।
ଠିକ୍ ୧୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବୁଣାଯାଇଥିବା ବୀଜ ଏବେ ଏକ ବିଶାଳ ବଟବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହା ଏପରି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର କାହାଣୀ ଯାହା କେବଳ ଦେଶକୁ ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଣିନଥିଲା ବରଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନେତା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ୧୦୦ ବର୍ଷର ଏସେଲ ଗ୍ରୁପର ଗୌରବମୟ ଯାତ୍ରା। ୧୯୨୬ ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଏଙ୍କା ହରିୟାଣାରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କେବେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ନଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ସାହସକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରି ନଥିଲେ। ହିସାରରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ପରେ, ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପରିଚିତ ହୋଇଗଲା। ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ନିକଟତର ହେବା ସହିତ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଏସେଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଏକ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛି ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।
୧. ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଶସ୍ୟ ଯୋଗାଣକାରୀ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କମ୍ପାନୀ।
୨. ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ HDPE (ହାଇ ଡେନସିଟି ପଲିଥିନ୍) ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କମ୍ପାନୀ।
୩. ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଲାମିନେଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ନିର୍ମାତା।
୪. ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାର୍କ ଏବଂ ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ଥିମ୍ ୱାଟର ପାର୍କ।
୫. ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବବୃହତ ଘରୋଇ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟେଲିଭିଜନ କମ୍ପାନୀ - ଜୀ ଟିଭି ୧୯୯୨ ମସିହାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ହିନ୍ଦୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ଚ୍ୟାନେଲ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
୬. ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ମଲ୍ଟି-ସିଷ୍ଟମ୍ ଅପରେଟର କମ୍ପାନୀ।
୭. ଭାରତର ପ୍ରଥମ 24 ଘଣ୍ଟାର ଘରୋଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ (ଜି ନ୍ୟୁଜ୍) 1995 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
୮. ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଲଟେରୀ ବ୍ୟବସାୟ - 2001 ମସିହାରେ, ପ୍ଲେୱିନ୍ ଲଟେରୀ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
୯. ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ରିଫାଇନାରୀ - 2001 ମସିହାରେ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ ସୁନା ରିଫାଇନାରୀ, ଶିରପୁର ରିଫାଇନାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା।
୧୦. ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ପ୍ରିସ୍କୁଲ୍ ନେଟୱାର୍କ, କିଡଜି, 2003 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
୧୧. ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବବୃହତ DTH କମ୍ପାନୀ, ଡିଶ୍ ଟିଭି, 2004 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
୧୨. ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 ଭିତ୍ତିଭୂମି କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।
