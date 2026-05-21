Essel Group 100 Years: ସଫଳତାର ମୂଲମନ୍ତ୍ର କଣ, ଡ. ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କର ୫ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବାର୍ତ୍ତା

Essel Group 100 Years: ଏସେଲ ଗ୍ରୁପ୍ ୧୦୦ ବର୍ଷ ପୂରଣ କଲା। ୨୧ ମଇ, ୨୦୨୬ରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରୁପର ପ୍ରାୟ ୧୦,୦୦୦ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାକ୍ଷୀ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏସେଲ ଗ୍ରୁପ୍ ର ୧୦୦ ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାର ଏକ ଝଲକ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ସେ ଏହି ଅବସରରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହୋଇପାରେ ଏପରି ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଉକ୍ତି ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା।
ଡ. ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବାର୍ତ୍ତା
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ
ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ, ଡକ୍ଟର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିନାହାଁନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ବିତର୍କ କରନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଯାଇଛି। ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଉତ୍ସର୍ଗ, ଏହାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର କ୍ଷମତା, ଏହାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ଏହା ଛାଡିଥିବା ପ୍ରଭାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ନକାରାତ୍ମକ ମନ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା, ଏହି ସତ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ବିପାସନାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ। କମ୍ପାନୀର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି, ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ 1998-2000 ସମୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶିଖର ଥିଲା। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବେ ପୁଣି ଏକ ଆର୍ଥିକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଧାରା ଉପରେ ଅଛି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂତନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେହି ସ୍ତରରେ ରହିବ।