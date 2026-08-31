/Odisha News: ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ମାମଲାରେ?

Pitabas Panda Murder Case: ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ତେବେ ଜାମିନ ସମୟରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ,ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ,ସେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲା।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅକ୍ଟୋବର ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ୬ ତାରିଖ ଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ ଟା ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ନିକଟରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ MKCG ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ, ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏପରିକି,୩୯୬ ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ୍ କରିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ୍। ତେବେ,ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ,ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୌର ନିଗମ ମେୟର ପିଣ୍ଟୁ ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ ଷଡଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ରାଜନୈତିକ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।