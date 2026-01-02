Former Nilgiri MLA Passes Away: ଚାଲିଗଲେ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ,କ୍ୟାନସରରେ ଥିଲେ ଆକ୍ରାନ୍ତ

Advertisement
Former Nilgiri MLA Akshaya Kumar Acharya Passes Away: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅକ୍ଷୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ । ୭୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି । ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ । ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 02, 2026, 12:07 PM IST

Former Nilgiri MLA Akshaya Kumar Acharya Passes Away: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅକ୍ଷୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ । ୭୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି । ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ । ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଜି ୭୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନୀଳଗିରି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ।ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ସମଗ୍ର ନୀଳଗିରିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ନେତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ ଏମିତି ହୋଇଥିଲେ ବିଜୟୀ:
ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରେ ନୀଳଗିରି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ଦୁଇଥର ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ୧୯୮୦ ମସିହାରେ ୩୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେହି ନିର୍ବାଚନରେ, ସେ ୨୩,୧୩୯ ଭୋଟ ପାଇ ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ୧୯୯୫ ମସିହାରେ ପୁନର୍ବାର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରେ, ୩୮,୩୦୩ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନୀଳଗିରିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ଫେରିଥିଲେ।

ନୀଳଗିରିର ବିକାଶରେ ଅବଦାନ:
ବିଧାୟକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନୀଳଗିରିରେ ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ, ଏନଏସି (NAC) ଗଠନ, ବନ୍ଧ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧାର ବିକାଶ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପାନ୍ଥନିବାସ ସ୍ଥାପନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା।

Narmada Behera

