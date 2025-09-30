ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ବିସ୍ଫୋରାଣ: ୧୦ ମୃତ, ୩୨ ଗୁରୁତର

Trending Photos
ପାକିସ୍ତାନର କ୍ୱେଟା ସହରରେ ଥିବା ସେନା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଅଚାନକ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋଟ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଏହା ନିକଟସ୍ଥ ମଡେଲ ସହର ଓ ପାଖ ଆଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୧୦ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୩୨ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି।
କ୍ୱେଟା ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଓ ହିଂସା ଘଟିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏପରି ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।
ଅପରପକ୍ଷେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆହତଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତି୍ସା ଲାଗି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର ଓ ପାରା ମେଡିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଲଗାଯାଇଛି।
ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ ଖବର ଓ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଥମେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ସିସିଟିଭିରେ ଧମାକାର ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।