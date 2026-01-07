Fake News: ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ୪୬୭୧୫ ଟଙ୍କା !

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ମେସେଜ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ₹୪୬,୭୧୫ ଜମା କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇରାଲ ମେସେଜରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ସେୟାର କରାଯାଉଛି। ଭାରତ

Jan 07, 2026, 09:58 AM IST

Fake News: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ମେସେଜ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ₹୪୬,୭୧୫ ଜମା କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇରାଲ ମେସେଜରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ସେୟାର କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ପ୍ରେସ୍ ଇନଫର୍ମେଶନ୍ ବ୍ୟୁରୋ (PIB)ର ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଦଳ ଭାଇରାଲ୍ ଦାବିର ତଦନ୍ତ କରି ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣିପାରିଛି। ସଂସ୍ଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏପରି କୌଣସି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ କିମ୍ବା ଆରମ୍ଭ କରିନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଖବର ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛି। 

ଏହି ମେସେଜ ସହିତ ଏକ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଥିଲା।
ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ଏହି ନକଲି ମେସେଜରେ "ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରନ୍ତୁ" ନାମକ ଏକ ବଟନ୍ କିମ୍ବା ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହିପରି ଲିଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଫିସିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଫିସିଂରେ ଠକେଇ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ। ପଞ୍ଜିକରଣ ବାହାନାରେ ଠକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି।

ନାଗରିକଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ
ସରକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ଏପରି କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା, ଯେପରିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ କିମ୍ବା ଏପରି କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ଲିଙ୍କରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ ସେୟାର କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଏପରି ନକଲି ମେସେଜ୍ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ଫରୱାର୍ଡ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାଇବର ସେଲ୍ କିମ୍ବା PIB ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ଉଚିତ।

ସାଇବର ଠକମାନେ ଠକେଇ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ କୌଶଳ ଆପଣାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଫିସିଂ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ପଦ୍ଧତି। ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ଅଜଣା ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ଭାବନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ, OTP, କିମ୍ବା CVV ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା କାହା ସହିତ ସେୟାର କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, ସର୍ବଦା ଦୁଇ-କାରକ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଚାଲୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଟିକିଏ ସତର୍କତା ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଠକେଇରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ।

