Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3073521
Zee OdishaOdisha TrendingFakir mohan Award: ଜନ୍ମଦିନ ପୂର୍ବସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଫକୀର ମୋହନ ସମ୍ମାନ କଥା, ୪ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆହ୍ୱାନ

Fakir mohan Award: ଜନ୍ମଦିନ ପୂର୍ବସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଫକୀର ମୋହନ ସମ୍ମାନ କଥା, ୪ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆହ୍ୱାନ

ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ଠିକ୍‍ ପୂର୍ବଦିନ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସମ୍ମାନର କଥା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଜଣେ ସାହତ୍ୟସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର କରିବା ଲାଗି ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଲା ୫ ବର୍ଷ ହେଲା  କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ସମାଲୋଚନାରୁ ବର୍ତ୍ତିବାଲାଗି କିଛିଦିନ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 13, 2026, 09:46 PM IST

Trending Photos

Fakir mohan Award: ଜନ୍ମଦିନ ପୂର୍ବସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଫକୀର ମୋହନ ସମ୍ମାନ କଥା, ୪ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆହ୍ୱାନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ଠିକ୍‍ ପୂର୍ବଦିନ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସମ୍ମାନର କଥା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଜଣେ ସାହତ୍ୟସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର କରିବା ଲାଗି ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଲା ୫ ବର୍ଷ ହେଲା  କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ସମାଲୋଚନାରୁ ବର୍ତ୍ତିବାଲାଗି କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୧ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ ବାକି ପଡ଼ିଥିବା ଆଉ ୪ ବର୍ଷ ଲାଗି ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର।

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି  ୨୦୨୨,୨୦୨୩,୨୦୨୪,୨୦୨୫ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଏଥିଲାଗି ୨୭ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୬କୁ ଶେଷ ତାରିଖ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।  ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ, ସାମଗ୍ରିକ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଆଦିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ସରକାର ଦେଇଥାଆନ୍ତି।  ଏହିକ୍ରମରେ ମିଳିଥିବା ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ଏକ ତିନି ଜଣିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟିଙ୍କ ମତାମତ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ପାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ।

ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମାନର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ, ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଓ ଫର୍ମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Fakir Mohan Samman
Fakir mohan Award: ଜନ୍ମଦିନ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖୋଲିଲା ଫକୀରମୋହନ ସମ୍ମାନ ଆବେଦନ
vigilance raid
Vigilance raid: ଚାକିରି ହରାଇବେ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀ ଅଜୟ ମଲ୍ଲିକ
online cab
Online Cab: ଏଇ ଆପରେ କ୍ୟାବ୍‍ ବା ଅଟୋ ବୁକ୍‍ କଲେ ମିଳିବ ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ୧୫% ଡିସ୍‍କାଉଣ
Amrit Bharat Express
Amrit Bharat Express: ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ୯ଟି ବଡ ରୁଟ୍ ରେ ଚାଲିବ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍
Pathotsav
Pathotshav: ବରମୁଣ୍ଡା-ଜାଗମରା ରାସ୍ତାରେ ପଥୋତ୍ସବ: ନାଚ, ଗୀତ, ୩୬୦ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା