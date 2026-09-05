/Property Rules: ବାପା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁଅ ନାଁରେ କରିଦେଲେ, ବିବାହିତ ଝିଅ କ’ଣ କରିବେ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଇନ କ’ଣ କହୁଛି

Property Rules: “ଝିଅର ବିବାହ ହୋଇଗଲା, ଏବେ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ତା’ର ଆଉ କ’ଣ ଅଧିକାର?” ସମାଜରେ ଏଭଳି ଧାରଣା ଏବେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାହିତ ଝିଅଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁଅଙ୍କ ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି। ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତିଟି ପୈତୃକ ନା ନିଜ ଅର୍ଜିତ-ଏହା ଉପରେ ଅଧିକାରର ନିୟମ ନିର୍ଭର କରେ।
ନିଜ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କ’ଣ ନିୟମ?
ଯଦି ବାପା କିମ୍ବା ମାଆ ନିଜ ରୋଜଗାରର ଟଙ୍କାରେ ଘର, ଜମି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ମାଲିକାନା ରହେ। ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଆଇନସମ୍ମତ ଭାବେ ସମ୍ପତ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ୱିଲ୍ (Will) କରି କାହାକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି।
ALSO READ: Petrol Diesel Price: ଆଜି କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ୍ ମୂଲ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ଦର...
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ଝିଅ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଝିଅ ନିଜ ଅଧିକାର ଦାବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ୱିଲ୍ କିମ୍ବା ଗିଫ୍ଟ ଡିଡ୍ ଠକେଇ, ଜୋରଜବରଦସ୍ତି, ଚାପ କିମ୍ବା ଧୋକା ଦେଇ କରାଯାଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଦାଲତରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇପାରେ।
ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଝିଅର ସମାନ ଅଧିକାର
ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟମ ଭିନ୍ନ। ହିନ୍ଦୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୦୫ ଅନୁସାରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପୁଅମାନଙ୍କ ସମାନ କୋପାର୍ସେନାରୀ (Coparcenary) ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହି ଅଧିକାର କେବଳ ଅବିବାହିତ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ବିବାହିତ ଝିଅଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ରହିପାରେ। ତେଣୁ କେବଳ ଝିଅର ବିବାହ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ।
ବାପା ସମ୍ପତ୍ତି ପୁଅ ନାଁରେ କରିଦେଲେ?
ଯଦି ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ପୈତୃକ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କର ଆଇନଗତ ଅଂଶ ଥାଏ, ତେବେ କେବଳ ପୁଅଙ୍କ ନାଁରେ କରାଯାଇଥିବା ହସ୍ତାନ୍ତରକୁ ନେଇ ଆଇନଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ। ନିଜ ଅଂଶ ଓ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଝିଅ ଅଦାଲତର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରନ୍ତି।
ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲାରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକାନା, ପୂର୍ବ ହସ୍ତାନ୍ତର, ଦଲିଲ ଓ ପରିବାରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଜରୁରୀ।
ୱିଲ୍ ନକରି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ କ’ଣ ହେବ?
ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ୱିଲ୍ ନକରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ହିନ୍ଦୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଆଇନର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଂଶ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଝିଅ ବିବାହିତ କି ଅବିବାହିତ-କେବଳ ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାର ଅଧିକାର ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ତେବେ କେଉଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କେତେ ଅଂଶ ପାଇବେ, ତାହା ପରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
କେବେ ଝିଅ କୋର୍ଟ ଯାଇପାରିବେ?
ଯଦି ଝିଅଙ୍କର ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି, ଜାଲିଆତି ଦଲିଲ ତିଆରି ହୋଇଛି କିମ୍ବା ଠକେଇ, ଚାପ ବା ଜୋରଜବରଦସ୍ତିରେ ୱିଲ୍/ଦଲିଲ କରାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ତେବେ ସେ ଆଇନଗତ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଅଦାଲତର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରନ୍ତି।