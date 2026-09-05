Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Property Rules: ବାପା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁଅ ନାଁରେ କରିଦେଲେ, ବିବାହିତ ଝିଅ କ’ଣ କରିବେ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଇନ କ’ଣ କହୁଛି

Property Rules: ବାପା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁଅ ନାଁରେ କରିଦେଲେ, ବିବାହିତ ଝିଅ କ’ଣ କରିବେ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଇନ କ’ଣ କହୁଛି

ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ୱିଲ୍‌ ନକରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ହିନ୍ଦୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଆଇନର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଂଶ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଝିଅ ବିବାହିତ କି ଅବିବାହିତ-କେବଳ ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାର ଅଧିକାର ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ତେବେ କେଉଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କେତେ ଅଂଶ ପାଇବେ, ତାହା ପରିବାରିକ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 05, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 10:44 AM IST
Property Rules: ବାପା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁଅ ନାଁରେ କରିଦେଲେ, ବିବାହିତ ଝିଅ କ’ଣ କରିବେ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଇନ କ’ଣ କହୁଛି
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୮୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...
2
3
4
5