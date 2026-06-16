FIFA World Cup 2026: ସାଣ୍ଡ୍ରା କ୍ୟୁଭାସ୍ କିଏ? ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ....

FIFA World Cup 2026: ବିଶ୍ୱକପରେ ମେକ୍ସିକୋ ଦଳ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନାମ ନିରନ୍ତର ଶିରୋନାମା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମେକ୍ସିକୋ ସିଟିର ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନେତା ସାଣ୍ଡ୍ରା କ୍ୟୁଭାସ୍ (Sandra Cuevas)। ଯାହାଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ମେକ୍ସିକୋ ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଏହାର ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଏହା ପରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୂତ ସ୍ମାରକୀରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବତନ ମେୟର ସାଣ୍ଡ୍ରା କ୍ୟୁଭାସ୍ ଉତ୍ସବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତି ଥିବା ଦର୍ଶକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି... ରାଷ୍ଟ୍ରପତି... ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନାରା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ସାଣ୍ଡ୍ରା କ୍ୟୁଭାସ୍ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ମେକ୍ସିକୋ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ରାଜନେତା। ସେ ୨୦୨୧ ରୁ ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେକ୍ସିକୋ ସିଟିର କୁଆହଟେମୋକର ମେୟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ,ସେ ଅନେକ ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପ୍ରଚାର, ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ବିବାଦ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ।
ସେ ୨୦୨୪ ସିନେଟ୍ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ମେକ୍ସିକୋରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମେକ୍ସିକୋ ରାଜନୀତିରେ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ମେକ୍ସିକୋର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହିଳା ନେତାଙ୍କ ଫଟୋ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ପୁଣି ଥରେ ଛାଇଯାଇଛି। ସାଣ୍ଡ୍ରା କ୍ୟୁଭାସଙ୍କ ଫଟୋ ଏପରି ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା କେବଳ ବିଜୟର ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ବରଂ ମେକ୍ସିକୋର ନୂତନ ପରିଚୟ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ମେକ୍ସିକୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ରହିଛି। ଯଦି ଦଳ ଏହି ଶୈଳୀରେ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖେ। ତେବେ ଏହାର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇପାରେ।