Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIFA World Cup 2026: ସାଣ୍ଡ୍ରା କ୍ୟୁଭାସ୍ କିଏ? ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ....

FIFA World Cup 2026: ବିଶ୍ୱକପରେ ମେକ୍ସିକୋ ଦଳ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନାମ ନିରନ୍ତର ଶିରୋନାମା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମେକ୍ସିକୋ ସିଟିର ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନେତା ସାଣ୍ଡ୍ରା କ୍ୟୁଭାସ୍ (Sandra Cuevas)। ଯାହାଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 16, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 01:56 PM IST
FIFA World Cup 2026: ସାଣ୍ଡ୍ରା କ୍ୟୁଭାସ୍ କିଏ? ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ....

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA World Cup 2026: ସାଣ୍ଡ୍ରା କ୍ୟୁଭାସ୍ କିଏ? ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ....
FIFA World Cup 202616 min ago
2
Digha Jagannath temple31 min ago
3
Telegram Banned1 hr ago
4
Gold rate today2 hrs ago
5
Odisha news2 hrs ago