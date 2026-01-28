Budget 2026: ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିବେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ: ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧ରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ କ୍ରମାଗତ ୯ମ ବଜେଟ୍

Advertisement
Budget 2026: ଭାରତୀୟ ସଂସଦୀୟ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ ସେ ତାଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ନବମ (୯ମ) ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 28, 2026, 12:56 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ସଂସଦୀୟ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ ସେ ତାଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ନବମ (୯ମ) ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଲଗାତାର ୯ ଥର ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିବାର ନୂଆ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିବେ।

ଭାଙ୍ଗିବେ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରେକର୍ଡ
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ରେକର୍ଡ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ସେ ମୋଟ ୧୦ଟି ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ, ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପି. ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ୯ଟି ଏବଂ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ୮ଟି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ୯ ଥର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ହେବେ ପ୍ରଥମ।

ନିର୍ମଳାଙ୍କ ସଫଳ ଯାତ୍ରା

  •   ୨୦୧୯ରେ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ମହିଳା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।
  •   ୨୦୨୪ରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ପୁଣିଥରେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।
  •   ୨୦୨୪ ଫେବୃଆରୀର ଅନ୍ତରୀଣ ବଜେଟ୍‌କୁ ମିଶାଇ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୮ଟି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିସାରିଛନ୍ତି।

ଭାରତୀୟ ବଜେଟ୍‌ର କିଛି ଜଣା-ଅଜଣା ତଥ୍ୟ:

  1.   ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍: ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ୧୯୪୭ ନଭେମ୍ବର ୨୬ରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆର.କେ. ଶନମୁଖମ ଚେଟ୍ଟି ଆଗତ କରିଥିଲେ।
  2.   ସର୍ବାଧିକ ବଜେଟ୍: ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ମୋଟ ୧୦ ଥର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି।
  3.   ମନମୋହନ ସିଂ: ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ (୧୯୯୧-୯୫) କ୍ରମାଗତ ୫ଟି ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିଥିଲେ।

ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୧ରେ ଆଗତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବଜେଟ୍ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ କିଛି ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ଆସିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

