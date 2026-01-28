Budget 2026: ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିବେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ: ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧ରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ କ୍ରମାଗତ ୯ମ ବଜେଟ୍

Budget 2026: ଭାରତୀୟ ସଂସଦୀୟ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ ସେ ତାଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ନବମ (୯ମ) ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ସଂସଦୀୟ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ ସେ ତାଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ନବମ (୯ମ) ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଲଗାତାର ୯ ଥର ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିବାର ନୂଆ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିବେ।
ଭାଙ୍ଗିବେ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରେକର୍ଡ
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ରେକର୍ଡ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ସେ ମୋଟ ୧୦ଟି ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ, ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପି. ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ୯ଟି ଏବଂ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ୮ଟି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ୯ ଥର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ହେବେ ପ୍ରଥମ।
ନିର୍ମଳାଙ୍କ ସଫଳ ଯାତ୍ରା
ଭାରତୀୟ ବଜେଟ୍ର କିଛି ଜଣା-ଅଜଣା ତଥ୍ୟ:
ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୧ରେ ଆଗତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବଜେଟ୍ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ କିଛି ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ଆସିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।