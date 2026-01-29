Odisha News: ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଘରୋଇ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ

Odisha News: ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଘରୋଇ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ବେହେରାମାଲ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ।
Odisha News: ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଘରୋଇ ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ବେହେରାମାଲ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ବେହେରାମାଲ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଚକ୍ଷୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସକାଳ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ନିଆଁ କାଗଜପତ୍ର, ଚେୟାର, ଟେବୁଲ, କେବୁଲ୍ ଏବଂ ଅନେକ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣକୁ ପରେ ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଏଥିରେ ରୋଗୀଙ୍କ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନି।
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଅରୁଣ ଟପ୍ପୋ, କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଭିତରେ ଥିବା ଅନେକ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁପସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ବିଫଳତା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତ୍ରିଲୋଚନ ନେତ୍ରାଳୟର ପରିଚାଳନାକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ଏହି ଘଟଣା ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ କ୍ଲିନିକ୍ ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଜରୁରୀ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ, ଉପଯୁକ୍ତ ତାର ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଆଲାରାମ୍ ସମାନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ରୋକିପାରିବ। ଏବେ ରୋଗୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ଯାଞ୍ଚର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି।