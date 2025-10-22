Advertisement
ବିଜେପି- ବିଜେଡି କଳି: ଜଳିଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୟୁନିଟ-୧ ହାଟ

କିଛିଦିନ ତଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରାଜଧାନୀର ୟୁନିଟ୍‍-୧ ହାଟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରାଜନୀତିକ ବିବାଦ ଆଜି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜାଣି ଶୁଣି ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମର୍ଥିତ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Oct 22, 2025, 04:22 PM IST
  •  ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ଣ ୨ଟା ୪୦ ମିନିଟ ସମୟରେ  କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧି ସ୍ମାରକୀ ପାଖ ହାଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୪୫ ମିନିଟ ଧରି ୧୫ରୁ ୨୦ଟି ଦୋକାନ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ହାଟ ଉପରେ ଥିବା ଜରି ପାଲ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଖଲି ଓ କାଗଜ ତିଆରି ଜିନିଷରେ ନିଆ ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ଧରିଥିଲା। ଖବର ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ୧୫ଟିତ ଦମକଳ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ୬୦ରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କିଛିଦିନ ତଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରାଜଧାନୀର ୟୁନିଟ୍‍-୧ ହାଟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରାଜନୀତିକ ବିବାଦ ଆଜି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜାଣି ଶୁଣି ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମର୍ଥିତ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ହାଟ ପରିସରରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ହାତାହାତି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ରାଜଧାନୀର ଅତି ପରିଚିତ ଦୈନନ୍ଦିନ ସାମଗ୍ରୀ ହାଟ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍‍ ୧ ହାଟ। ଏଠାରେ ଥିବା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ପନିପରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ।  ବିଭିନ୍ନ ମହାଜନଙ୍କଠାରୁ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଅର୍ଥ ନେଇ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜନୀତିର ଏକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇ ଆସିଛି। ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାର ସଂଘରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଓ ପ୍ରତିପତ୍ତି ରହି ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଏହି ସଂଘ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ସମୀକରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ଆଉ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁ ହାଟ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ।

ଏହି ଗୋଷ୍ଠି ବିବାଦକୁ  ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବଳେ ଆଜି ମହାଜନମାନଙ୍କର ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ଆଜି ଏହି ବୈଠକରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷେ ବୈଠକରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କରି ସହାୟକମାନଙ୍କ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଖବର ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି।

 ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ଣ ୨ଟା ୪୦ ମିନିଟ ସମୟରେ  କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧି ସ୍ମାରକୀ ପାଖ ହାଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୪୫ ମିନିଟ ଧରି ୧୫ରୁ ୨୦ଟି ଦୋକାନ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ହାଟ ଉପରେ ଥିବା ଜରି ପାଲ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଖଲି ଓ କାଗଜ ତିଆରି ଜିନିଷରେ ନିଆ ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ଧରିଥିଲା। ଖବର ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ୧୫ଟିତ ଦମକଳ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ୬୦ରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ।

ହେଲେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ମାଝି। 

