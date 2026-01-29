Nasal Bleeding: ନାକରୁ ରକ୍ତ ପଡୁଛି କି ? ହୋଇପାରେ ଏହି ଘାତକ ସମସ୍ୟା

Advertisement
Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 29, 2026, 08:10 PM IST

Nasal Bleeding: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନାକରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଏକ ସମସ୍ୟା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ନାକରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ପ୍ରାୟତଃ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ହୁଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାକରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଭୟ ନାକରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୁଏ। ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସମସ୍ତ ବୟସର ଲୋକଙ୍କଠାରେ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରେ ENT ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁ, ନାକରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ କାହିଁକି ହୁଏ ତାହା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି।

କାହିଁକି ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଥାଏ
ପିଲାମାନଙ୍କ ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବାର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କାରଣ ହେଉଛି ନାକ ଶୁଷ୍କତା। ଶୀତ କିମ୍ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ନାକ ଶୁଷ୍କତା ସାଧାରଣ ଘଟଣା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ନାକରୁ ରକ୍ତ ପଡିବା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଘଟଣା।
ବୟସ୍କଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ଶୁଷ୍କତା ବ୍ୟତୀତ ନାକ ଭିତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେତୁ ହୋଇପାରେ। ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ।
ନାକରୁ ଶୁଷ୍କତା ବ୍ୟତୀତ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କଠାରେ ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିପାରେ। ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ରକ୍ତ ପତଳା କରିବା ଔଷଧ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏହା ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
କିଛି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିପାରେ। ଯେପରିକି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ରୋଗ, ନାକ ଟ୍ୟୁମର, କିମ୍ବା ଯକୃତ ଏବଂ ବୃକକ୍ ରୋଗ।

ନାକରୁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ରକ୍ତ ବାହାରେ 
ଯଦି ନାକରୁ ବାରମ୍ବାର କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୁଏ, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମସ୍ୟାର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପ୍ କିମ୍ବା ସିଟି ସ୍କାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ନାକ ଏବଂ ସାଇନସ୍ ସ୍କାନିଂ ରକ୍ତସ୍ରାବର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କାରଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରେ ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଜରୁରୀ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।

Disclaimer:ଏହି ଲେଖାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସଚେତନତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହା କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ପରାମର୍ଶ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସାର ପ୍ରତିସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ଦୟାକରି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଉପରୋକ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ। 

Prabhudatta Moharana

