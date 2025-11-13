Advertisement
ଓଡ଼ିଶାର ରକ୍ତଚନ୍ଦନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ: ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ମିଳିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା

ଦିନେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ସମୟରେ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ଜୈବ ବିବିଧତା ରକ୍ଷା ଲାଗି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଉଦ୍ୟମ ଆଜି ନୂଆ ଦିଶା ଦେଖାଇଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏଠାରେ ପାରଳା ମହାରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଗଛ ବନ ବିଭାଗକୁ ୨୯ ଲକ୍ଷ ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଛି।  ଭାରତର ଜୈବ ବିବିଧତା ପ୍ରାଧୀକରଣ ଏହି ଅର୍ଥ ଜିଲ୍ଲା ବ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Nov 13, 2025, 07:12 PM IST
  • ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଲାଭାଂଶ କେବଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ବା ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କିପରି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତାହାର ଏହା ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି ବୋଲି ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦିନେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ସମୟରେ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ଜୈବ ବିବିଧତା ରକ୍ଷା ଲାଗି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଉଦ୍ୟମ ଆଜି ନୂଆ ଦିଶା ଦେଖାଇଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏଠାରେ ପାରଳା ମହାରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଗଛ ବନ ବିଭାଗକୁ ୨୯ ଲକ୍ଷ ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଛି।  ଭାରତର ଜୈବ ବିବିଧତା ପ୍ରାଧୀକରଣ ଏହି ଅର୍ଥ ଜିଲ୍ଲା ବନ ବିଭାଗକୁ ଦେଇଛି। ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ରାଜା ଲଗାଇଥିବା ଗଛ ଭିତରେ ଯେଉଁ କେତୋଟି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ସେସବୁକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପରେ ଏହି ଲାଭ ଅଂଶ ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରାଧୀକରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।

ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଲାଭାଂଶ କେବଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ବା ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କିପରି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତାହାର ଏହା ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି ବୋଲି ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

ଏହି ପାଣ୍ଠି ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବନ ବିଭାଗରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ କାଠ କାଠ ସଂଗ୍ରହ ଓ ବିକ୍ରି ପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଲାଭର ଅଂଶବିଶେଷ।  ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ, ଏକ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ମୂଳତଃ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ତତ୍କାଳୀନ ମହାରାଜା ଦ୍ୱାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଏଥିରୁ ଅନେକ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ ବିକାଶ ନିଗମ ଏହି କାଠକୁ ନିଲାମ କରିଥିଲା।

ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଧୀକରଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଜୈବ ବିବିଧତା ବୋର୍ଡକୁ ୫୦  କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହା ସହିତ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ୧୯୮ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ୩ କୋଟି ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର ୧୮ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ୫୫ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।  

ଏହି ପାଣ୍ଠି ରାଜ୍ୟ ସାରା ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି।   

