Baby Orangutans: ନନ୍ଦନକାନନରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୫ ଜଣିଆ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଗଠନ

Baby Orangutans: ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖାଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଉଦ୍ଧାର ଅରାଙ୍ଗୁଟାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ରବିବାର ଓଡ଼ିଶା ବନ ବିଭାଗ ଏକ ପାଞ୍ଚ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଗଠନ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ୟ ଡିଭିଜନରେ ପାଞ୍ଚଟି ଜୀବନ୍ତ ଅରାଙ୍ଗୁଟାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପରେ ଏହି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ୟାନେଲ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ (ସୁରକ୍ଷା) ଆଇନ, 1972 ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବ।
କମିଟିରେ ପିସିସିଏଫ୍ (ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ) ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ୱାର୍ଡେନ,କର୍ଣ୍ଣାଟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହେବାକୁ ଥିବା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୈସୁରୁର ଶ୍ରୀ ଚାମରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନର ଜଣେ ପଶୁଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଡେରାଡୁନ,ଭାରତୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, (OUAT)ର ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ଜଣେ ପଶୁଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ୟାନେଲରେ ସାମିଲ ହେବେ। ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟ-ସଂଯୋଜକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଜବତ କରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଶେଷ ବୈଷୟିକ ତଦାରଖର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ୟାନେଲ ସେମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଉପରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
କମିଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଛଅ ମାସ ରହିବ। ଯାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସମୟ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସଂଗଠନ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କିମ୍ବା ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ବନ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ (ସୁରକ୍ଷା) ଆଇନ, ୧୯୭୨ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ଏବଂ ଯତ୍ନ ନେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି।