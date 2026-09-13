Add Zee Business As A Preferred Source
App

Baby Orangutans: ନନ୍ଦନକାନନରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୫ ଜଣିଆ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଗଠନ

Baby Orangutans: ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖାଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଉଦ୍ଧାର ଅରାଙ୍ଗୁଟାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ରବିବାର ଓଡ଼ିଶା ବନ ବିଭାଗ ଏକ ପାଞ୍ଚ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଗଠନ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 13, 2026, 10:30 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 10:30 PM IST
Baby Orangutans: ନନ୍ଦନକାନନରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୫ ଜଣିଆ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଗଠନ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ସରିଲା ଦୁଇ ଦିନିଆ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ, ନନ୍ଦନକାନନରେ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନଙ୍କ ସୁରକ
2
3
4
5