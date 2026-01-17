Flipkart Sale 2026: ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି Poco, Vivo ଏବଂ Redmi ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍

Flipkart Republic Day Sale 2026: ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଫରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଖୁସି ଖବର । ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ସେଲ୍ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
Flipkart Republic Day Sale 2026: ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଦଳାଇବାକୁ କିମ୍ବା ଏକ ନୂଆ ଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । Flipkart ର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସେଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ସେଲ୍ ମୋବାଇଲ୍ କ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ସୁଯୋଗ ଆଣିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଫିଚରର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବଜେଟ୍ ରେ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସେଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରିଟ୍ ହୋଇପାରେ। ଏହି Flipkart ସେଲରେ, Vivo, Redmi ଏବଂ Poco ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ୧୦ ହଜାରରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ।
ଜାନୁଆରୀ 17 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ Flipkart Republic Day Sale 2026 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି Flipkart ସେଲରେ, କମ୍ପାନୀ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଲାପଟପ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍ ସହିତ ଅନେକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଭାଇସ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର୍ ଏବଂ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ଡିଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରୁଛି।
Flipkart ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସେଲ୍ 2026 ସମୟରେ ଆପଣ Vivo Y19e କୁ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ 22% ରିହାତିରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର ₹8,999 କୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଫୋନଟି ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ₹11,999 ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡରେ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ₹750 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ପାଇପାରିବେ। ଫୋନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ 4GB RAM ଏବଂ 64GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ 13-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପଛ କ୍ୟାମେରା ଅଛି। ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏକ ବଡ଼ 5500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
Flipkart ର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସେଲ୍ ସମୟରେ ଆପଣ Poco C75 5G କୁ ଭଲ ଅଫରରେ କିଣିପାରିବେ। ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରିହାତି ପାଉଛି, ଯାହା ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 8,299 କୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ବଜାରରେ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ₹10,999 ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଆପଣ Axis Bank Flipkart ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ସହିତ ଏହି ଫୋନ ପାଇଁ ଦେୟ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ₹750 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଫୋନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, Poco C75 5G 4GB RAM ଏବଂ 64GB ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ। ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଏଥିରେ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ପଛ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ଫୋନରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 5160mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି।
ଯଦି ଆପଣ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଅଧିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ Redmi A5 ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଏହା 3GB RAM ଏବଂ 64GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଫୋନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ Flipkart Republic Day Sale ସମୟରେ ରିହାତିରେ ଉପଲବ୍ଧ। କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନ୍ ଉପରେ 27 ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହା ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ₹6,499 କୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ Axis Bank Flipkart ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ସହିତ ଏହି ଫୋନ୍ ପାଇଁ ଦେୟ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ₹750 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବଜେଟରେ ଏକ ଭଲ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ Redmi A5 ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଆପଣ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ।
