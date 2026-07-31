Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Flood: ଯାଜପୁରରେ ଜଳ ପ୍ରଳୟ, ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି;ଆତଙ୍କିତ ଲୋକେ

Odisha Flood:ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବରରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 31, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 03:32 PM IST
Odisha Flood: ଯାଜପୁରରେ ଜଳ ପ୍ରଳୟ, ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି;ଆତଙ୍କିତ ଲୋକେ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Anganwadi Worker Salary: ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ...
2
3
4
5