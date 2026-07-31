Odisha Flood: ଯାଜପୁରରେ ଜଳ ପ୍ରଳୟ, ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି;ଆତଙ୍କିତ ଲୋକେ

Odisha Flood: ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବରରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି। ବିଶେଷକରି, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ୪ଟି ବୈତରଣୀର ଶାଖା କାଣି ନଦୀରେ ୨ଟି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଖରସ୍ରୋତାର ଶାଖା ନଦୀ ନୂଆ ମାହାରାରେ ଗୋଟିଏ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ବନ୍ୟାରେ ବରୀ ବ୍ଲକରେ ୩ଟି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।
ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପାଖାପାଖି ୧୦ ହଜାର ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨୫୦ ଗାଁର ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାର ତାଣ୍ତବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ପାଣି ଆସିବା ଫଳରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲୁଛି ୨ ଫୁଟର ପାଣି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। । ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇର ୧୦ ପଞ୍ଚାୟତ ସହ ମୁନିସିପାଲିଟିର ୭ଟି ୱାର୍ଡରେ ପାଣି ପଶିଛି। ଏବଂ ମହାନଦୀ ଓ ପାଇକା ନଦୀ ବନ୍ୟାରେ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ୫ ଗ୍ରାମ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଓ ଗୋଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ ବନ୍ୟା ପ୍ରପିଡିତଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ସେପଟେ, ଲୋକ ସେବା ଭବନରେ ବନ୍ୟାସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ, ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, SRC ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବେଳେ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।