Odisha Weather Report: ଆଜିଠୁ ବଢିବ ଶୀତ, ଘନ କୁହୁଡି଼ ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ!

Odisha Weather Report: ଆସନ୍ତା ୨ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଲହରୀ ରହିବ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ। କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଝାରସୁଗୁଡା, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଅଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବଷ ସୁନ୍ଦରଗଡ,ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା,ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କୋରାପୁଟ୍ ରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡି ଦେଖାଦେଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି।
ସାମାନ୍ୟ ବଢିଛି ତାପମାତ୍ରା
ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ନେଇ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ଶୀତ ଲହରୀ pic.twitter.com/or459k0FGn
ଆଜି(ବୁଧବାର) ଝାରସୁଗୁଡା, ଫୁଲବାଣୀ,ରାଉରକେଲାରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା୬ ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ। ଅନୁଗୁଳରେ୭, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ୭ ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ। ଢେଙ୍କାନାଳ, ବାରିପଦା, ବଲାଙ୍ଗୀର,ବାରିପଦା, ଭବାନୀପାଟଣାରେ ୯ ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଗୁରୁବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ଫୁଲବାଣୀ,ଝାରସୁଗୁଡା, ରାଉରକେଲାରେ ୬ ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଜି.ଉଦୟଗିରିରେ ପାରଦ ୪.୬ ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା। ଫୁଲବାଣୀ ଓ ରାଉରକେଲାରେ ୭.୧, ଝାରସୁଗୁଡାରେ ୭.୨, ଦାରିଙ୍ଗିବାଡିରେ ୮, ସିମିଳିଗୁଡାରେ ୭.୧, ଝାରସୁଗୁଡାରେ ୭.୨, ଦାରିଙ୍ଗଦିବାଡିରେ ୮,ସିମିଳିଗୁଡାରେ ୮.୧, ଅନୁଗୁଳରେ ପାରଦ ୮.୮, କେନ୍ଦୁଝରରେ ୯.୪,ସୁନ୍ଦରଗଡରେ ୯.୬, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ୧୦.୦୫ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ରାଉରକେଲାରେ ଘନ କୁହୁଡି଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଠାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା ୫୦ ମିଟରରୁ କମ୍ ରହିଥିଲା। ଭବାନୀପାଟଣାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡି଼ ରହିଥିଲା।