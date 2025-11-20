ଦଶ ବର୍ଷରେ ଦୁଇଗୁଣା ବଢ଼ିଛି ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ

Trending Photos
ଗତ ଦଶବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ୨୦୧୫-୧୬ ବର୍ଷରେ ଉତ୍ପାଦନ ୨୫୧.୫୪ ନିୟୁତ ଟନ୍ ଥିବାବେଳେ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୦୬ ନିୟୁତ ଟନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୩୫୭.୭୩ ନିୟୁତ ଟନ୍ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି ଏହାର ପ୍ରମାଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାଣ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ୧୫୦୧.୮୪ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ଗତ ବର୍ଷର ୧୩୭୮.୨୫ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ ତୁଳନାରେ ୧୨୩.୫୯ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଅଧିକ। ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ୧୧୭୯.୪୫ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷର ୧୧୩୨.୯୨ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ ତୁଳନାରେ ୪୬.୫୩ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୁଗ ଡାଲି ଉତ୍ପାଦନ ୪୨.୪୪ ଲକ୍ଷ ଟନ୍, ସୋୟାବିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ୧୫୨.୬୮ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଏବଂ ଚିନାବାଦାମ ଉତ୍ପାଦନ ୧୧୯.୪୨ ଲକ୍ଷ ଟନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମକା ଏବଂ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ ଯଥାକ୍ରମେ ୪୩୪.୦୯ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଏବଂ ୧୮୫.୯୨ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ୩୭୬.୬୫ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଏବଂ ୧୭୫.୭୨ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଥିଲା।
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାଲି ଏବଂ ତୈଳବୀଜ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆଶାଜନକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ୨୦୨୪-୨୫ ବର୍ଷରେ ମୋଟ ତୈଳବୀଜ ଉତ୍ପାଦନ ୪୨୯.୮୯ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ରେକର୍ଡ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ୨୦୨୩-୨୪ ବର୍ଷରେ ୩୯୬.୬୯ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ତୁଳନାରେ ୩୩.୨୦ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଅଧିକ। ଚିନାବାଦାମ ଏବଂ ସୋୟାବିନର ଆନୁମାନିକ ଉତ୍ପାଦନ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୧୯.୪୨ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଏବଂ ୧୫୨.୬୮ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ତୈଳବୀଜ ଉତ୍ପାଦନରେ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ୧୦୧.୮୦ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଏବଂ ୧୩୦.୬୨ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ତୁଳନାରେ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୭.୬୨ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଏବଂ ୨୨.୦୬ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଅଧିକ। ରେପସିଡ୍ ଏବଂ ସୋରିଷର ଉତ୍ପାଦନ ୧୨୬.୬୭ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲଭିତ୍ତିକ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ:
ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆକଳନ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ, କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଭବିଷ୍ୟତ ରଣନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଡାଲି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମିଶନ, ଡାଲି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କୃଷି କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ସମାନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତୁର, ହରଡ, ଚଣା ଏବଂ ମୁଗ ଡାଲିର ନିଶ୍ଚିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ କ୍ରୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର କୃଷି ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବ।