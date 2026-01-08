Advertisement
Union Budget Date 2026-27: ରବିବାର ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍‍, ସିସିପିଏ ଦେଲା ପ୍ରସ୍ତାବ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରବିବାର ଦିନ ଭାରତର ବଜେଟ୍‍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। ସପ୍ତାହାନ୍ତ ଛୁଟିଦିନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକ ପରିଚାଳନାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ  ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନକୁ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍‍ କମିଟି ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି। ବଜେଟ୍‍ ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଥିବାରୁ ସଂସଦର ଅଧିବେଶନ ଜାନୁୟାରୀ ୨୮ କିମ୍ବା ୩୧ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏ ନେଇ ସିସିପିଏ ବୁଧବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ଦେଶରେ ବିତ୍ତୀୟ ପରିଚାଳନାକୁ ସୁପରିଚାଳିତ କରିବା ଲାଗି ୨୦୧୭ ମସିହାରୁ ପ୍ରତି ଫେବୃୟାରୀ ୧ ତାରିଖ ଦିନ ବଜେଟ୍‍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି।  ଗତବର୍ଷ ଶନିବାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଜେଟ୍‍ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ କେବେ ରବିବାର ଦିନ ବଜେଟ୍‍ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଏହିଦିନ ସଂସଦର ଅଧିବେଶନ ଚାଲୁଥିଲେ ଛୁଟିଦିନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏବର୍ଷ ଫେବୃୟାରୀ ୧ ତାରିଖ ରବିବାର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହିଦିନ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।

ତେବେ କ୍ୟାବିନେଟ୍‍ କମିଟିର ସମର୍ଥନ ପରେ ଏବେ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହୋଇଛି। ତେବେ ବେଜଟ୍‍ ଅଧିବେଶନରେ ବଜେଟ୍‍ ଉପସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦୁଇ ସଦନର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥାଆନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ବିଗତ ବଜେଟର ସଫଳତା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ୫ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ଏହା ସରକାରୀ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଏଣୁ ଏଥିଲାଗି କେଉଁ ଦିନକୁ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସିସିପିଏ ଜାନୁୟାରୀ ୨୮ ଏବଂ ୩୧ ଦୁଇଟି ତାରିଖକୁ ବଜେଟ୍‍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭର ଦିନ ଭାବେ  ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଏହା ସ୍ଥିର କରାଯିବ।

ସାଧାରଣତଃ ବଜେଟ୍‍ ଅଧିବେଶନ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜାନୁୟାରୀ ୨୮ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଫେବୃୟାରୀ୧୩ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ରୁ ଏପ୍ରିଲ ୨ ଯାଏ ଚାଲିବ। ସେହିପରି ପ୍ରସ୍ତାବିତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଜାନୁୟାରୀ ୨୯ ତାରିଖ ଦିନ ଅର୍ଥନୀତିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।

୨୦୧୭ ପୂର୍ବରୁ ବଜେଟ୍‍ ଫେବୃୟାରୀ ୨୮ ତାରିଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ୨୦୧୫ ଓ ୨୦୧୬ ତାରିଖରେ ଫେବୃୟାରୀ ୨୮ ତାରିଖ ଶନିବାର ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହିଦିନ ବଜେଟ୍‍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍‍ ସେହିପରି ଗତବର୍ଷ ଫେବୃୟାରୀ ୧ ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବଜେଟ୍‍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

