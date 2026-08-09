Add Zee Business As A Preferred Source
App

Mamata Banerjee: ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ପଥର ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ

Mamata Banerjee: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଗାଡି଼କୁ ପଥମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଉତ୍ତର ୨୪ପ୍ରଗଣାର। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି) ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଗାଡି଼କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 09, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 06:33 PM IST
Mamata Banerjee: ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ପଥର ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ
Image Credit: ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ପଥର ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Aircraft Crash: ବାରାମତୀରେ ପୁଣି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା,ଟ୍ରେନି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ରାଶ୍
2
3
4
5