Mamata Banerjee: ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ପଥର ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ

Mamata Banerjee: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଗାଡି଼କୁ ପଥମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଉତ୍ତର ୨୪ପ୍ରଗଣାର। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି) ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଗାଡି଼କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ କାଦୁଆ,ପାଣି ବୋତଲ, ପଥର ଖଣ୍ତ ଏବଂ ଜୋତା ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାନାର୍ଜୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଥିଲା।
#WATCH | Barrackpore: Former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee says, "Large stones were hurled at my car by anti-social elements,right in front of the police. The attack on the vehicle was so severe that if the windows had been open, my head would have been split open.… pic.twitter.com/PIdFM1Oxcr
— ANI (@ANI) August 9, 2026
#WATCH | Barrackpore: Former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's vehicle was attacked while she was on her way to meet a TMC worker in North 24 Parganas.
As per former CM Mamata Banerjee, "Large stones were hurled at my car by anti-social elements,right in front of the… pic.twitter.com/JrTd2uFNlK
— ANI (@ANI) August 9, 2026
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଜଣେ ମୃତ ଟିଏମସି କର୍ମୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହାଲିଶହରରେ ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିବାଦ ବଢିବା ସହ ଭିଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଘେରିଥିଲେ। ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।
ସେପଟେ, ଏହି ଘଟଣା ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ,ପୋଲିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଅସାମାଜିକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। କାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଯଦି କାରର ଝରକା ଖୋଲା ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଥାଆନ୍ତା। । ଏହା ପୋଲିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଘଟିଥିଲା। ମୁଁ ଏପରି କିଛି କେବେ ଦେଖିନାହିଁ। କ'ଣ ଘଟୁଛି? ସେ ପୋଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପୋଲିସ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣା ବେଶ୍ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଟିଏମ୍ -ସି କର୍ମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ସେପଟେ, ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ମମତା ।