News Reader Death: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉପସ୍ଥାପିକା,୭୧ ବର୍ଷରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ

News Reader Death: ଦୂରଦର୍ଶନର ଆଙ୍କର ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିଡର ସରଳା ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୭୧ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା।
Trending Photos
News Reader Death: ଦୂରଦର୍ଶନର ଆଙ୍କର ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିଡର ସରଳା ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୭୧ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଶୁଣି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୀ ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶନର ନ୍ୟୁଜ୍ ବୁଲେଟିନରେ ଜଣେ ପରିଚିତ ଚେହେରା ଥିଲେ। ସେ ୧୯୮୦ ଏବଂ ୧୯୯୦ ଦଶକରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା ଲୋକଙ୍କ ମନ କିଣିଥିଲା।
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ:
ତାଙ୍କ ଭାଇ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସରଳା ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସେୟାର କରିଥିଲେ। ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୪ ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ନିଗମବୋଧ ଘାଟରେ ହେବ। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଖବର ପଢିବାର ଶୈଳୀକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୁଲେଟିନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସେ ୨୦୦୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଙ୍କର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ।