ଶିକ୍ଷକ ଦାବି ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଓ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କମିଟି ଆସନ୍ତା ୬ ମାସ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ। ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଦଳି ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ।
ଆଜି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। ଏହି କମିଟି ରାଜ୍ୟ ସାରା ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଏବଂ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବ। ତେବେ ଏହି କମିଟିରେ କେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।
ବିଧାନ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ବକ୍ତବ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ‘ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଏବଂ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଓ ଅଣ- ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି । ଏହି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ / ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦାବି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଦାବୀ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି । ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ଵର ସହ ବିଚାର କରି ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଦାବୀ ସମୂହର ଅନୁଶୀଳନ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ କମିଟି ୬ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ’’।
ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାରୀ, ଅନୁଦାନ-ପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଅଣ-ଅନୁଦାନ-ପ୍ରାପ୍ତ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ପ୍ରେରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।
ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି।