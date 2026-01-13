Shikhar Dhawan: ନୂଆ ଇଂନିସ୍ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶିଖର ଧୱନ...ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସୋଫିଙ୍କ ସହ ସରିଲା ନିର୍ବନ୍ଧ

Advertisement
Shikhar Dhawan: ଖାସ କରି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ। ତାଙ୍କ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଖବରରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଧାୱନ ନୂତନ ଆଶା ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂତନ ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Jan 13, 2026, 06:47 PM IST

Shikhar Dhawan: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଷ୍ଟାର ଓପନର ଶିଖର ଧୱନ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଏବେ ଏକ ଭଲ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଧୱନ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ସୋଫି ସାଇନଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଏହି ସୂଚନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବନ୍ଧ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଖବରଟି ଶୀଘ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏବଂ କ୍ରୀଡା ଜଗତରୁ ପ୍ରଶଂସକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ, ଶିଖର ଧୱନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଏକ ଝଲକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫଟୋରେ, ଧୱନ ଏବଂ ସୋଫି ହାତ ଧରିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ମୁଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଏବଂ ଆରାମ ଦାୟକ ହସ ଏହି ବିଶେଷ ଅବସରକୁ ଆହୁରି ସ୍ମରଣୀୟ କରିଦେଇଛି।

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ସର୍ବଦା ଏକାଠି ରହିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଶିଖର ଧୱନ ଫଟୋ ସହିତ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ କ୍ୟାପସନ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସମାନ ହସ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଏକାଠି ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧରେ ପାଇଥିବା ପ୍ରେମ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଧୱନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶୀଘ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କ୍ୟାପସନ ପରେ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମିଳିଛି, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଖାସ କରି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଶିଖର ଧୱନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ। ତାଙ୍କ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଖବରରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଧୱନ ନୂତନ ଆଶା ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂତନ ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି।

ଜାଣନ୍ତି କି ସୋଫି ସାଇନ୍ କିଏ?
ସୋଫି ସାଇନ୍ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ବାସିନ୍ଦା। ସେ ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଠପଢିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବୁଧାବିର ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ କର୍ପୋରେସନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ଦୃଢ଼ ବୃତ୍ତିଗତ ଖ୍ୟାତି ଥିବା ସୋଫି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଲୁକ୍ ସହ ଷ୍ଟାଇଲିସ ୱେରିଂ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଶିରୋନାମା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ସେ ସାଧାରଣତଃ ଲାଇମଲାଇଟ୍ ଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତି। ଶିଖର ଧାୱନ ଏବଂ ସୋଫିଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ପୁଣିଥରେ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣିଛି, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କ ସୁଖଦ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଛନ୍ତି।

