K Kasturirangan: ପୂର୍ବତନ ISRO ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କେ.କସ୍ତୁରିରଙ୍ଗନଙ୍କ ୮୪ ବର୍ଷରେ ପରଲୋକ, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

K. Kasturirangan Death News: ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ଇସ୍ରୋ)ର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର କେ. କସ୍ତୁରୀରଙ୍ଗନଙ୍କର ଶୁକ୍ରବାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ୮୪ ବର୍ଷୀୟ କସ୍ତୁରିରଙ୍ଗନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ରବିବାର ଦିନ କରାଯିବ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ଭାରତର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯାତ୍ରାର ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଡକ୍ଟର କେ.ଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି। କସ୍ତୁରିରଙ୍ଗନଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ। ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଦେଶ ପ୍ରତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଅବଦାନ ସର୍ବଦା ମନେ ରହିବ। ସେ ISROରେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ଭାରତର ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନୂତନ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଏବଂ ନବସୃଜନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା।"

I am deeply saddened by the passing of Dr. K. Kasturirangan, a towering figure in India’s scientific and educational journey. His visionary leadership and selfless contribution to the nation will always be remembered.

He served ISRO with great diligence, steering India's space…

