Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3054060
Zee OdishaOdisha Trending

Former MLA Sanchita Mohanty Passes Away: ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ସଞ୍ଚିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରଲୋକ,ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Former Korei MLA Sanchita Mohanty Passes Away: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ତଥା କୋରେଇର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକା ସଞ୍ଚିତା ମହାନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୬୯ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 26, 2025, 11:46 AM IST

Trending Photos

Former MLA Sanchita Mohanty Passes Away: ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ସଞ୍ଚିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରଲୋକ,ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Former Korei MLA Sanchita Mohanty Passes Away: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ତଥା କୋରେଇର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକା ସଞ୍ଚିତା ମହାନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୬୯ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ସେ ଆଖି ବୁଝିଛନ୍ତି।  ସେ ଦିର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ।  ସଞ୍ଚିତା ୨୦୦୪ ମସିହାରୁ ୨୦୦୯ ମସିହା ଯାଏଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ତଳୀରୁ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପରଲୋକରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି।କୋରେଇର ବିଧାୟକ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉନ୍ନତି ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ।

 

ALSO READ: Train Fare Hike: ଆଜିଠୁ ବଢିଲା ରେଳ ଭଡ଼ା,ଜାଣନ୍ତୁ କିଲୋମିଟର ପିଛା କେତେ ବଢିଲା ରେଟ୍?

Add Zee News as a Preferred Source

ALSO READ: Low Pressure: ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ!ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ,ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇପାରେ ବର୍ଷା ସହ..

ଯାଜପୁରରେ ବିଜେପିର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା:
ବିଜେପିର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ, ସଞ୍ଚିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ସେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଳର ଗଠନମୂଳକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଧାୟକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଦଳ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡିତ ରହିଥିଲେ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ ।ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡିତ ଥିଲେ। ୨୦୦୦ ଦଶକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଯାଜପୁର ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜେପିର ଉପସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଜଡିତ ଥିଲା।

ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକା ସଞ୍ଚିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଖାସ୍ କଥା:
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,ସେ ଦିର୍ଘ ଦିନ ହେବ,ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ  ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି।  ୧୯୫୮ ମସିହାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୭ ତାରିଖରେ ସଞ୍ଜିତା ମହାନ୍ତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସିଂହ। ସେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟୁରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ହାସଲ୍ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ  ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଇନ୍ ପାଠ ପଢିବା ସହ କିଛି ଦିନ ଜଣେ ଓକିଲ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସଫଳତା ହାସଲ୍ କରିଥିଲେ। ସଞ୍ଚିତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ। ତାଙ୍କ ନାଁ  ଗୋପିନାଥ୍ ମହାନ୍ତି।ସଞ୍ଚିତାଙ୍କର ୨ଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Former MLA Sanchita Mohanty Passes Away
Former MLA Sanchita Mohanty Passes Away: ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ସଞ୍ଚିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରଲୋକ,ଶ
Sanchita Mohanty dies
Former MLA Sanchita Mohanty Dies: ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ସଞ୍ଚିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରଲୋକ
vigilance raid
2 Officers in Vigilance net: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୋରାପୁଟ ଫରେଷ୍ଟର ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜେଇ
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଏତିକି ରହିଛି ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ୍ ରେଟ୍? ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ
Odisha news
Odisha News: ଆଜିଠୁ ତିନି ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ