Navneet Kaur Rana:ନବନୀତ ରାଣାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ, ଚିଠିରେ...

Navneet Kaur Rana: ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ନବନୀତ ରାଣାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ହତ୍ୟା ଧମକ ମିଳିଛି। ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଅମରାବତୀ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ପଠାଯାଇଛି। ଚିଠିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନବନୀତ ରଣାକୁ କେବଳ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇ ନାହିଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଛି।
ନବନୀତ ରାଣା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ ଓ ମେସେଜ୍ ପାଇଛନ୍ତି । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଚିଠିକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନାମରେ ଅନେକ ଆପତ୍ତିଜନକ ଭାଷାରେ କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏନେଇ ନବନୀତ ରାଣା ପିଏ ମଙ୍ଗେସ୍ କୋକାଟେ ରାଜାପେଠ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ୍ ଏହାର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ରୁ ଜାଣିଛି ଯେ, ଚିଠିଟି ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସିଛି। ଚିଠିରେ ଜାଭେଦ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିବା ଲାଗି ପୋଲିସ୍ ଅଧିକ ଛାନଭିନ୍ ଚଳାଇଛି।