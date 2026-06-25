Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Ex MLA Bijay Shankar Wedding: ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ତିର୍ତ୍ତୋଲର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର

Ex MLA Bijay Shankar Wedding: ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ତିର୍ତ୍ତୋଲର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର

Ex MLA Bijay Shankar Wedding: ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ଦିବଙ୍ଗତ ନେତା ବିଷ୍ଣୁ ଦାଶଙ୍କ ପୁଅ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 25, 2026, 07:28 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:28 AM IST
Ex MLA Bijay Shankar Wedding: ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ତିର୍ତ୍ତୋଲର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
June 25Th India Weather: ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଶର ୧୭ଟି ରାଜ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ସହ ପବନ ସତର୍କତା...ଦେ
June 25Th India WeatherJun 24
2
Top 10 News HeadlinesJun 24
3
Australian touristJun 24
4
FSSAI New RulesJun 24
5
Ratha Yatra 2026Jun 24