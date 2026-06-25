/Ex MLA Bijay Shankar Wedding: ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ତିର୍ତ୍ତୋଲର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର

Ex MLA Bijay Shankar Wedding: ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ଦିବଙ୍ଗତ ନେତା ବିଷ୍ଣୁ ଦାଶଙ୍କ ପୁଅ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ। ସେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ, ସମ୍ପର୍କ ଓ ପ୍ରତାରଣାକୁ ନେଇ ବେଶ କିଛି ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ। ହେଲେ ବୁଧବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ବରର କଳ୍ପନା ଛକରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲ୍ ରେ ପ୍ରେମିକା ପ୍ରତ୍ୟଷା ନନ୍ଦଙ୍କ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଅତିଥିଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ତିର୍ତ୍ତୋଲର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ ଓ ପ୍ରେମିକା ସୋମାଲିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସୋମାଲିକା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଯେ, ବିଜୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଧୋକାଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ପ୍ରତାରଣା କରିଥିଲେ।ଏପରିକି ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସୋମାଲିକା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରେ ସୋମାଲିକାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ଏତଲାରେ ଦୁଇଥର ଦୁଷ୍କର୍ମ,ଗର୍ଭପାତ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା । ତେବେ, ଏହି ବିବାଦ ଭିତରେ ନିଜ ପ୍ରତ୍ୟୁଷାଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ କଟକ ସବରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ବିଜୟ ଶଙ୍କର। ପୂର୍ବତନ ବନ୍ଧନୀ ସୋମାଲିକା ଦାସ ଏହି ଯୁବତୀ (ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ନନ୍ଦ)ଙ୍କ ସହ ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଅନେକ ଥର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲେ।