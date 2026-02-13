Kanhu Charan Lenka Passes Away:ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କାହ୍ନୁଚରଣ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ

EX Minister Kanhu Charan Lenka Passes Away: ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କାନହୁ ଚରଣ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୮୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ବହୁ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ସହିତ, ଲେଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉଭୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ।
ଲେଙ୍କା ୧୯୮୮ ରୁ ୧୯୯୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ପି. ଭି. ନରସିଂହ ରାଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ରେଳ ଏବଂ କୃଷି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ୧୯୯୫ ରୁ ୨୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ ଭାବରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ଅପରାହ୍ନ ୧୨:୩୦ ରେ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ଅଣାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଅପରାହ୍ନ ୧ ଟାରେ, ମର ଶରୀରକୁ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଏବଂ ତା’ପରେ ନାକହାରାର ଆରାଡା ଗ୍ରାମକୁ ନିଆଯିବ। ପୁରୀର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜନେତା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁରା ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ଏହା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ କ୍ଷତି। ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ଅପୂରଣୀୟ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ୬୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଜାଣିଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏହି କ୍ଷତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।"