ରାଜ୍ୟରେ ୪୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଭତ୍ତା

ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ୍ ୭ ଲକ୍ଷ ୮୯ ହଜାର ୧୭୯ ଜଣ ୪୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭ ଲକ୍ଷ ୪୩ ହଜାର ୪୨୫ ଜଣଙ୍କୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉଁତାଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସରକାରଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଞ୍ଚ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ତଥା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିବା ନେଇ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଛବିକୁ ଏହା ଆଘାତ ଦେଇଛି। କାରଣ ଶ୍ରୀ ସାଉଁତାଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୪୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ବି ସୁଫଳ ମିଳି ପାରି ନାହିଁ।
ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସାଉଁତା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟା ନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ୪୫ ହଜାର ୭୫୪ ଜଣ ୪୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଭୀମଭୋଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୮୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଟି ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ମାସିକ ୩୫୦୦ ଟଙ୍କା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ୪୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାସିକ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଏହି ୪୫ ହଜାର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୨୨ ହଜାର ୯୮୯ ଜଣ ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଭତ୍ତା, ଧଳାବାଡ଼ି ଏବଂ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ମାୟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଏବଂ ବାୟୋନିକ ହାତ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।