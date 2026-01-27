Advertisement
Train Derailment in Koraput: କୋରାପୁଟରେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ, ରେଳ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ

Train Derailment in Koraput: ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁମୁରିପୁଟ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜଗଦଲପୁର–ବିଶାଖାପାଟଣା ରୁଟ୍‌ରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।

 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 27, 2026, 10:23 AM IST

କୋରାପୁଟ: ଓଡ଼ିଶାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ପୁଣିଥରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁମୁରିପୁଟ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜଗଦଲପୁର–ବିଶାଖାପାଟଣା ରୁଟ୍‌ରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।

କିପରି ଘଟିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା?
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍‌ଟି ଜଗଦଲପୁରରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ ଅଧାରେ ଦୁମୁରିପୁଟ ନିକଟରେ ଟ୍ରେନ୍‌ର ଦୁଇଟି ଓ୍ୱାଗନ୍ ହଠାତ୍ ଧାରଣାରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି ମରାମତି
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ରେଳବାଇର ଦୁର୍ଘଟଣା ସହାୟତା ଏବଂ ମରାମତି ଟିମ୍ (ART) ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଟ୍ରାକ୍ ସଫା କରିବା ସହ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ଓ୍ୱାଗନ୍‌କୁ ହଟାଇବା କାମର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି।

ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା:

  1. ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଜଗଦଲପୁର–ବିଶାଖାପାଟଣା ନାଇଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ର ଗତିପଥ ବଦଳାଯାଇଛି।
  2. ଟ୍ରେନ୍‌ଟି ଏବେ କୋରାପୁଟ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି।

ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ହେଉଛି ଦୁର୍ଘଟଣା?
ରାଜ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେବା ଘଟଣା ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କଲାଣି। ନିକଟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରୂପସା ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଧାରଣାଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ଘଟଣାରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଯେପରି ନଘଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ ଗୁଡ଼ିକର କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।

