/Satyam Dixit: ରିକ୍ସା ଚାଳକଙ୍କ ପୁଅରୁ ପରିବେଶ ଯୋଦ୍ଧା: ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ସତ୍ୟମ ଦୀକ୍ଷିତ

Satyam Dixit: ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂଘର୍ଷକୁ ସମାଜ ଓ ପରିବେଶ ସେବାରେ ପରିଣତ କରିଥିବା ଯୁବ ପରିବେଶ କର୍ମୀ ସତ୍ୟମ ଦୀକ୍ଷିତ ଆଜି ଅନେକ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି।
ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ସତ୍ୟମଙ୍କ ପିତା ପ୍ରଥମେ ସାଇକେଲ୍ ରିକ୍ସା ଚାଳକ ଏବଂ ପରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ବଢ଼ିଥିବା ସତ୍ୟମ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ମୋମୋ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ ଓ କଲେଜ ପଢ଼ା ବେଳେ ଡେଲିଭରି ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଭାବେ କାମ କରି ପରିବାରକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ତାଙ୍କ ମନରେ ସମାଜ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଓ ସେବାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
କୋଭିଡ୍-୧୯ ମହାମାରୀ ସମୟରେ UPSC ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଉଥିବା ସତ୍ୟମ ସମାଜସେବାକୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପରିବେଶ ସଚେତନତାକୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅଭିଯାନର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆଜି ଦେଶର ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ସହରରେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଛି।
ସତ୍ୟମ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନ, ନଦୀକୂଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇ ଟନ୍ ଟନ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଓ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପୁନଃବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିଚାଳନା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
କେବଳ ସଫେଇ ଅଭିଯାନରେ ସୀମିତ ନ ରହି, ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଜନସହଭାଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ମନୋଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟମଙ୍କ ସଂଗଠନ କାମ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ନିଜ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେଲେ ହିଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସବୁଜ ଭାରତ ଗଢ଼ି ଉଠିବ।
ସତ୍ୟମ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ସମାଜ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଥିଲେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ରଧର ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସରେ ତାଙ୍କ ଏହି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଯାତ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି।