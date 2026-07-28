Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Satyam Dixit: ରିକ୍ସା ଚାଳକଙ୍କ ପୁଅରୁ ପରିବେଶ ଯୋଦ୍ଧା: ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ସତ୍ୟମ ଦୀକ୍ଷିତ

Satyam Dixit: ରିକ୍ସା ଚାଳକଙ୍କ ପୁଅରୁ ପରିବେଶ ଯୋଦ୍ଧା: ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ସତ୍ୟମ ଦୀକ୍ଷିତ

କୋଭିଡ୍-୧୯ ମହାମାରୀ ସମୟରେ UPSC ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଉଥିବା ସତ୍ୟମ ସମାଜସେବାକୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପରିବେଶ ସଚେତନତାକୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅଭିଯାନର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆଜି ଦେଶର ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ସହରରେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 28, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:31 AM IST
Satyam Dixit: ରିକ୍ସା ଚାଳକଙ୍କ ପୁଅରୁ ପରିବେଶ ଯୋଦ୍ଧା: ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ସତ୍ୟମ ଦୀକ୍ଷିତ
Image Credit: Image Source: Original

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Top 10 news12 min ago
2
Petrol Diesel price45 min ago
3
Odisha Rain1 hr ago
4
E20 Petrol1 hr ago
5
Assam Flood 20262 hrs ago